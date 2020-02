WorldHotels z nowym brandem. Te hotele wyróżni oryginalny design z nutką lokalności

Sieć hotelowa WorldHotels, należąca do BWH Hotel Group, wprowadza do swojego portfolio nową markę – WorldHotels Crafted Collection, fot. Eunice Stahl / Unsplash

Sieć hotelowa WorldHotels, należąca do BWH Hotel Group, wprowadza do swojego portfolio nową markę – WorldHotels Crafted Collection. Będzie ją tworzyć starannie dobrana kolekcja hoteli i kurortów wyróżniających się oryginalnym designem inspirowanym lokalnymi wpływami.

WorldHotels Crafted Collection to oferta w segmentach upscale, upper upscale i luxury skierowana do nowoczesnego podróżnika o wyrafinowanym guście. Każdy hotel będzie musiał utrzymać ocenę 4,5 lub wyższą w rankingu serwisu TripAdvisor i odpowie na oczekiwania gości, którzy cenią kreatywność, autentyczność oraz sprawną, uprzejmą i fachową obsługę. Nowo powstała marka stawia na unikalność obiektów, podkreślając ich indywidualność. Właśnie dlatego każdy z hoteli wystrojem nawiązywać będzie do swojej lokalizacji, co sprawi, że obiekty będą jedyne w swoim rodzaju, a pobyt w nich – niezapomniany.

- WorldHotels Crafted Collection stwarza idealną szansę biznesową dla hotelarzy, którzy chcą dołączyć do silnej i rozpoznawalnej marki. W ramach sieci zapewniamy współpracę opierającą się na wzajemnym zaufaniu, dając naszym partnerom przestrzeń na stworzenie hotelu według ich własnego planu. Mamy nadzieję, że nowy brand, rozwijający się pod skrzydłami WorldHotels, będzie atrakcyjny dla polskich hotelarzy. Mogą oni liczyć na nasze pełne wsparcie w procesie włączenia obiektu do sieci. Ponadto mogą korzystać z licznych przywilejów, jakie daje sieć - powiedziała Saija Kekkonen, dyrektor zarządzająca BWH Hotel Group na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję.