Współczesne centra handlowe - jak wyglądają ich wnętrza?

Wyspy wypoczynkowe z wygodnymi kanapami, przestrzenie do coworkingu, automaty do ładowania urządzeń mobilnych, naturalne okładziny jako materiały wykończeniowe - wnętrza galerii handlowych zmieniły się nie do poznania w ostatnich latach. Sprawdzamy, co można w nich znaleźć.

Szeroki wybór lokali gastronomicznych, wyspy wypoczynkowe, przestrzeń coworkingowa, automaty do ładowania telefonów – takie udogodnienia oferują swoim klientom dzisiejsze centra handlowe. Ich wdrożenie to jednak bardzo wymagający i złożony proces, który często wiąże się z całkowitą przebudową przestrzeni wspólnych. Wiele galerii handlowych w Polsce ma już ten etap za sobą. Wspólnie z firmą budowlaną Infine, specjalizującą się w tego typu projektach sprawdzamy, jak zmieniły się ich wnętrza w ostatnim czasie.

Galerie handlowe odchodzą od tradycyjnego modelu działania, skupiającego się wyłącznie na handlu i sprzedaży. Oczekiwania konsumentów wobec takich obiektów znacznie wzrosły. Duże znaczenia ma teraz infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa – centrum handlowe ma być nie tylko miejscem zakupów, ale przestrzenią, w której można miło spędzić czas, a przy tym skorzystać z oferty innych usług. Największą transformację przechodzą strefy food court, które sukcesywnie poszerzającą swoją ofertą poza przeważające jeszcze do niedawna restauracje typu fast food.

Widoczne zmiany w tej części wprowadziło Centrum Handlowe Poznań Plaza, którego modernizację firma Infine zakończyła kilka miesięcy temu. W jej wyniku strefa restauracyjna zyskała zupełnie nowe oblicze – przestrzeń ta została znacznie powiększona, a jej wnętrze wypełniły wykonane na specjalne zamówienie meble, komponujące się doskonale z architekturą tego miejsca. Nowością są również wyspy wypoczynkowe z wygodnymi kanapami, strefą darmowego wifi oraz ładowarkami do urządzeń mobilnych – zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Można je też znaleźć na pasażach handlowych, w których dodatkowo uwagę zwracają nowe okładziny ścienne, posadzki, korytarze toalet, a przede wszystkim szklane balustrady o designerskim kształcie. Ich ukryty system mocowania zapewnia im lekki i nowoczesny wygląd, a jednocześnie umożliwia płynne przechodzenie oświetlenia pasażowego z piętra na parter. W trakcie remontu wymieniono również oświetlenie na nowoczesne oprawy LED wpasowane w sufity lamelowe oraz gipsowo-włóknowe odlewy projektowane specjalnie dla Inwestora. Całość tworzy teraz przyjemny, lekki klimat, a zakupy stają się dzięki temu przyjemniejsze.

Podobne zmiany wprowadzono w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Lublin Plaza. Na pasażach handlowych powstały strefy wypoczynkowe z wysokiej jakości meblami, pozwalającymi na ładowanie urządzeń mobilnych. W wyniku modernizacji wymieniono również sufity podwieszane na nowe (w technologii rastrowej), zamontowano dekoracyjny sufit drewniany, a także wykonano podświetlane gabloty na reklamy. W ramach robót odnowione zostały także pasaże handlowe oraz wszystkie korytarze do toalet, w których pojawiły się szklane okładziny w różnych kolorach. Wymianie poddano również całość oświetlenia galerii, a najwyższe słupy konstrukcyjne wewnątrz budynku przy głównym wejściu obłożono wysokiej jakości okładziną fornirową.