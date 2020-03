Wyjątkowe miejsce z kwiatami, sztuką i kawą zagości w Warszawie

Wyjątkowy pomysł, pyszne smaki i zachwycające zapachy. W Dzielnicy Smaków i Spotkań pojawi się miejsce, jakiego dotąd w Warszawie nie było! Badyle to połączenie kwiaciarni, galerii sztuki i kawiarenki, gdzie będzie można kupić zachwycający bukiet, a także zrelaksować się i odpocząć.

REKLAMA

Badyle Concept Store, to miejsce, które powstaje z połączenia miłości do florystyki, kawy i wspólnych rozmów. Goście będą mogli wypić pyszną kawę i zjeść coś dobrego w otoczeniu uspokajającej zieleni. Zapach kwiatów będzie łączył się z aromatem świeżo mielonej kawy, naturalnej herbaty i domowego ciasta. Tak nietypowy koncept postanowili stworzyć floryści – Tomasz Belczyk i Miron Majewski, którzy w Starym Browarze w Poznaniu prowadzą kwiaciarnię połączoną z galerią sztuki.

- Pomysł na kwiatowy biznes narodził się kilka lat temu właśnie w Warszawie, więc wracamy tutaj z dużym sentymentem. Inspiracje czerpiemy głównie z natury – tego, co nas otacza – piękna przyrody, roślin, zwierząt. Kochamy wszystko, co naturalne. Nasi klienci właśnie to lubią w Badylach, że odwzorowujemy naturę i nie używamy żadnych sztucznych elementów - mówi Tomasz Belczyk, właściciel Badyle Concept Store.

Nie tylko kwiaty



Właściciele kwiaciarni Badyle chcą nie tylko zachwycać swoich gości pięknymi bukietami, ale także wyjątkową sztuką i wystawami. Ale to nie wszystko. Badyle będą połączeniem kwiatów i designu. Znajdziemy tam piękne donice, ściany z mchu i betonu, lampy, meble i porcelanę. Wszystkie wyroby są w 100 proc. naturalne i są wyrabiane na terenie całej Wielkopolski.

- Misją Badyli jest uczenie klientów, że natura sama potrafi się obronić i być piękna, dlatego też w naszej kwiaciarni regularnie odbywać się będą różnego rodzaju warsztaty DIY: wianki, bukiety, lasy w szkle czy kokedamy. Chcielibyśmy również co jakiś czas organizować małe targi mody eko, podczas których będzie można kupić biodegradowalne torby wykonane z wosku pszczelego czy stroje kąpielowe oraz ubrania wykonane z odpadów wyłowionych w oceanach i morzach. Dopełnieniem tego konceptu będzie zaprezentowanie naszym gościom japońskiej sztuki wabi-sabi, czyli zachwytu nad przemijającym pięknem - mówi Miron Majewski, właściciel Badyle Concept Store.

Natura i sztuka w Browarach Warszawskich

Wystrój kwiaciarni ma być nowoczesny i prosty, a jednocześnie bardzo klimatyczny i ciepły. Głównym elementem dekoracyjnym przestrzeni będą oczywiście różnorodne rośliny. W środku powstanie zachwycająca oranżeria roślinna.



- Decyzję o otwarciu naszej kwiaciarni w Browarach Warszawskich podjęliśmy praktycznie bez wahania. Samo miejsce jest dla nas inspiracją, a fakt, że znajduje się w centrum Warszawy, spowodował, że lokalizacja jest bardzo prestiżowa dla naszej firmy - mówi Tomasz Belczyk - właściciel Badyle Concept Store.

Kwiaciarnia Badyle będzie pierwszą tego typu kwiaciarnią w Warszawie, zostanie otwarta w budynku Apartamentów przy Warzelni na ponad 100 mkw.



- Na mapie Dzielnicy Spotkań i Smaków pojawia się miejsce, które dzięki pomysłowości właścicieli i ich zamiłowaniu do przyrody, stanie się zakątkiem spokoju w naszym miejskim kwartale. Takie połączenie gwarantuje idealny relaks, który z pewnością przyda się mieszkańcom i gościom Browarów Warszawskich i sprawi, że będą chętnie go odwiedzać - mówi Karolina Prędota-Krystek - senior leasing manager w Echo Investment.

Otwarcie tego wyjątkowego konceptu planowane jest na koniec 2020 roku.