Wystawa "Niezapomniane" w Muzeum Śląskim jeszcze tylko do 5 stycznia

Jeszcze do stycznia do 5 stycznia 2020 roku w Muzeum Śląskim trwa wystawę „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”.

Ostatnie w tym roku oprowadzanie kuratorskie towarzyszące wystawie „Niezapomniane” odbędzie się w czwartek, 19 grudnia, o godz. 17.00 w przestrzeni wystawy, czyli w budynku Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego. Spotkanie poprowadzi dr Paweł Parys. Bilety kosztują 7 zł.

Tego samego dnia tuż po oprowadzaniu, o godz. 18.00, w Bibliotece Muzeum Śląskiego odbędzie się spotkanie wokół tematyki podejmowanej przez wystawę „Niezapomniane” oraz katalogu do ekspozycji, który wkrótce ukaże się drukiem. Gośćmi spotkania prowadzonego przez dr Małgorzatę Tkacz-Janik będą dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr hab. Maciej Fic i dr Paweł Parys. Wstęp jest bezpłatny dla uczestników oprowadzania kuratorskiego, a dla pozostałych gości wynosi 1 zł.

Także do 5 stycznia 2020 roku można odwiedzić pierwszy na Śląsku muzealny pokój zagadek „Skrytka powstańców”, który towarzyszy wystawie „Niezapomniane”.

Chętni do wzięcia udziału w zabawie tworzą drużynę składającą się z dwóch do sześciu osób. Muszą wykazać się ścisłą współpracą, by w ograniczonym czasie 45 minut rozwiązać szereg zagadek, które doprowadzą ich do ukrytej skrytki. Zadania w pokoju zagadek są związane tematycznie z powstaniami śląskimi.

„Skrytka powstańców” jest dostępna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00. W harmonogramie są wyznaczone godziny wejść dla osób indywidualnych oraz grup szkolnych. We wtorki wstęp do pokoju zagadek jest wolny (jest jednak wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc). Od środy do niedzieli promocyjny koszt udziału w grze wynosi tylko 59 zł za drużynę (umożliwia również bezpłatne zwiedzanie wystawy „Niezapomniane”).

Pokój zagadek oraz wystawę „Niezapomniane” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.