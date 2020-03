Wystawa samochodów kultowej marki w Galerii Krakowskiej

Od 6 do 28 marca klienci Galerii Krakowskiej będą mogli zobaczyć samochody marki Porsche na pasażach centrum handlowego. Zwiedzający będą mogli podziwiać różne modele samochodów, w tym 356 – pierwszy wyprodukowany przez markę.

Są samochody szybkie, luksusowe lub piękne. Jest też Porsche, które od niemal 90 lat niezawodnie łączy wszystkie te cechy. 21 modeli niezwyciężonego mistrza wyścigów samochodowych zaparkuje na wystawie w samym centrum Krakowa. W dniach 6-28 marca na odwiedzających Galerię Krakowską będą czekać legendarne limuzyny oraz nowoczesne pojazdy, symulator jazdy, liczne konkursy oraz... Zlot Pasjonatów Porsche. To jedyne takie wydarzenie pod szyldem słynnego motobrandu w Polsce.

Niemiecka precyzja i stylowy design – bez dwóch zdań tak można określić markę Porsche, założoną w 1931 r. przez Ferdinanda Porsche. Logo firmy w kształcie niezmienionego do czasów współczesnych herbu, w centralnej części ma umieszczonego biegnącego konia, zapożyczonego z herbu Stuttgartu, w którym mieści się przedsiębiorstwo. To nie przypadek, bo szybkość, zwinność i klasyczne piękno to cechy, które można nadać już pierwszemu modelowi Porsche powstałemu w 1948 r.

Od 6 do 28 marca klienci Galerii Krakowskiej będą mogli zobaczyć samochody tej marki na pasażach. Największe centrum handlowe w sercu Krakowa będzie pierwszym miejscem w Polsce, goszczącym taką wystawę, która zaciekawi nie tylko fanów motoryzacji.

Zwiedzający będą mogli podziwiać różne modele Porsche. Jednym z nich będzie 356 – pierwszy samochód wyprodukowany przez markę. Oryginalna cena sprzedaży pod koniec 1950 roku oscylowała w granicach 4000 $; dzisiaj ceny na aukcjach wahają się od 20 000 $ do sporo ponad 100 000 $. Gratką dla zwiedzających wystawę będzie model 914/6, zwany powszechnie „dziwakiem” ze względu na swój specyficzny wygląd. Był on pierwszym dopuszczonym do jazdy po drogach publicznych samochodem marki z umieszczonym centralnie silnikiem. Na pasażu zaparkują również między innymi: pożądany przez kolekcjonerów model 911 G Speedster, klasyka gatunku Porsche 911 (typ 992) czy awangardowy i innowacyjny sportowy 928 Turbo. Oprócz innych aut historycznych nie zabraknie też nowoczesnych modeli: Porsche Panamera, Macan, Cayenne, Boxster.