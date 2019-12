Wyzwanie: open space, czyli jak zaaranżować przestrzeń otwartego biura?

Open space jest coraz popularniejszą formą organizacji przestrzeni biurowej. W założeniu ma ułatwiać komunikację między pracownikami, przyspieszyć podejmowanie decyzji i wyzwalać kreatywność. Oprócz niewątpliwych zalet, open space powoduje również problemy, które skutkują obniżeniem komfortu pracy. Hałas utrudnia skupienie się na obowiązkach zawodowych, a otwarta przestrzeń nie sprzyja koncentracji. Dlatego w nowoczesnych biurach coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które mają usprawnić funkcjonowanie biurowych open space'ów.

Oddzielnie, choć razem

Dzięki specjalnym systemom meblowym w otwartej przestrzeni biurowej można zorganizować ciche i zapewniające prywatność miejsca. Temu celowi służą budki telefoniczne bądź wyizolowane kabiny. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych, organizowanie spotkań małych zespołów lub realizowanie zadań wymagających skupienia.

Boksy tego typu, dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych, skutecznie chronią przed hałasem. Są przy tym mobilne, więc z jednej strony nie zajmują zbyt wiele miejsca w przestrzeni biurowej, zaś z drugiej – z powodu swojej elastyczności – pozwalają na szybką rearanżację, gdy pojawia się konieczność dopasowania ich do zróżnicowanych potrzeb pracowników.

Do wydzielania stref indywidualnej pracy w biurze służą też fotele i sofy wyposażone w podwyższone oparcia, przybierające niekiedy postać niewielkich ścianek działowych. Miękkie siedziska zapewniają komfort, lecz nie służą one bynajmniej tylko do relaksu. Można tam wygodnie usiąść z laptopem lub przeprowadzić służbową rozmowę telefoniczną. Ścianki tapicerowane tkaniną dźwiękochłonną lub siatką 3D skutecznie oddzielają od gwaru i hałasu.

Często tego typu meble mają charakter modułowy i pozwalają na budowanie różnorodnych układów w zależności od potrzeb danego biura i funkcji, jaką ma pełnić.

Jak zapanować nad hałasem?

Hałas utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych, dlatego w pomieszczeniach biurowych typu open space coraz większy nacisk kładziony jest na zapewnienie właściwego komfortu akustycznego. W tym celu producenci mebli biurowych proponują między innymi panele akustyczne, których zadaniem jest ograniczanie rozprzestrzeniania się niepożądanych dźwięków. Wśród tego typu produktów akustycznych znajdują się zarówno panele ścienne, podwieszane do sufitu, jak i wolnostojące (mobilne). Dzięki bogatej gamie dostępnych rozmiarów, kształtów i kolorów dają one szerokie możliwości aranżacyjne.

Panele akustyczne mogą też być przytwierdzone bezpośrednio do biurek. Wówczas nie są one tak mobilne jak panele stojące, lecz przy ich pomocy można również zaaranżować indywidualne stanowiska pracy. Poza tym różnorodność kolorów i wzorów sprawia, że stają się one elementem dekoracyjnym biura.

Biurowa strefa relaksu

Stres jest nieodzownym towarzyszem pracy biurowej. Na pewno nie da się go całkowicie wyeliminować, ale można go przynajmniej złagodzić. Jak? Jednym ze sposobów jest zaprojektowanie w biurze strefy relaksu lub tzw. chilloutroomu, który zapewni relaks i odpoczynek nawet podczas długiego dnia pracy.