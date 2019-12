Zabytkowy kafel uznawany za zaginiony trafił do zbiorów Muzeum Gdańska

Oryginalny kafel ze znajdującego się w Dworze Artusa Wielkiego Pieca trafił do zbiorów Miasta Gdańska. Kafel był uznawany za zaginiony po 1945 r.

REKLAMA

W niedzielę, 15 grudnia 2019 r., do Muzeum Gdańska został przekazany oryginalny kafel ze znajdującego się w Dworze Artusa Wielkiego Pieca. Darczyńcami są Pani Dorota Karnkowska i jej syn Stanisław z Warszawy. Dar to jeden z 65 kafli uznanych za zaginione po 1945 r.

Wielki Piec z gdańskiego Dworu Artusa, to pochodzący z XVI w. zabytek - ozdoba Wielkiej Hali, będącej głównym miejscem spotkań elit miasta i elit nowożytnej Europy. Ważący 13 ton, wysoki na 10,63 metra piec, który był największym tego typu urządzeniem na świecie, zdobiło 525 kafli przedstawiających m.in. ówczesne koronowane głowy, zarówno katolików i protestantów. Z zamyśle dawnych władz Gdańska taki przekaz miał wzywać do tolerancji i jedności.

Piec został częściowo zabezpieczony podczas II wojny światowej. Niektóre kafle ukryto na wsi w obawie przed bombardowaniami alianckimi, a część uległa zniszczeniu, bądź rozproszeniu. Przetrwało ok. 460 płytek. Przekazany w niedzielę kafel nabył w jednej z pomorskich wsi ok. 1957 w. tata Pani Doroty, jeden z tzw. „cichociemnych”, który wrócił do kraju po śmierci Stalina i odwilży politycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Następnie zabytek przeszedł w ręce mamy Pani Doroty, która na kilka miesięcy przed śmiercią postanowiła przekazać przechowywany w domu zabytek do Muzeum Gdańska. Jej wolę wypełnili w Gdańsku Jej spadkobiercy – Pani Dorota, syn oraz córki.

Kafel przedstawia katolickiego arcyksięcia austriackiego Ferdynanda I Habsburga, późniejszego króla niemieckiego i Świętego Cesarza Rzymskiego. Przekazany oryginał będzie można zobaczyć do końca grudnia br. w Dworze Artusa. Najpewniej nie zostanie on użyty do rekonstrukcji, tak jak kilkanaście innych luźnych kafli, ale zostanie użyty jako element planowanej wystawy stałej opowiadającej o odbudowie Dworu Artusa.

Dyrekcja Muzeum Gdańska ma nadzieję, że znajdą się kolejne, ocalone przed wojną elementy ruchome i nieruchome wystroju Dworu Artusa (brakuje ok. 30% oryginalnego stanu zabytków) i innych jego oddziałów, np. Domu Uphagena.

– Jedną ze współczesnej roli muzeów jest przekazywanie następnym pokoleniom pamięci o historii poprzez zdeponowane w nich zabytki. Dar Pani Doroty, jej syna i nieżyjącej już mamy to postawa obywatelska, która zasługuje na najwyższe uznanie. Dlatego o geście rodziny Karnkowskich chcemy z wdzięcznością opowiadać na planowanej wystawie w Dworze Artusa. Mamy nadzieję, że za takim przykładem pójdą inne osoby, które po wojnie na różne sposoby wchodziły w posiadanie, np. poprzez świadomy zakup, albo – być może do końca nie są pewne, że posiadany przez nie obiekt pochodzi z Gdańska. Warto przekazywać pamiątki do miejsc, do których przynależą i do muzeów – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Muzeum Gdańska pracuje obecnie nad ponownym i poszerzonym opracowaniem katalogów strat wojennych Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa i Domu Uphagena, które dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W katalogowaniu zaginionych zabytków ma pomóc m.in. dokumentacja niemieckich konserwatorów z czasów II wojny światowej, którą przekazał w ubiegłym roku prof. Wolfgang Deurer. Jeden z brakujących kafli został wykreślony z przygotowywanej na 2020 r. publikacji.