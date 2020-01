Zaglądamy do nowego biura firmy Microsoft w Warszawie. To projekt Trzop Architekci

Wszystko zaczęło się od wieloetapowego przetargu na pracownię odpowiedzialną za projekt koncepcyjny i wykonawczy wielobranżowy. Tak zespół zarządzający projektem, w skład którego wchodzili Gleeds Polska, CBRE UK i Globalny Microsoft, wyłonił firmę Trzop Architekci - doświadczoną na rynku biurowym pracownię architektoniczną, założoną ponad 12 lat temu przez Bartosza Trzopa. Zgodnie z zasadami dotyczącymi tworzenia siedzib Microsoft na całym świecie, zespół projektowy miał dobrze znać kulturę, obyczaje i obowiązujące przepisy. Projekt został nominowany do Property Design Awards 2020 w kategorii: Wnętrza: Biura. Rozstrzygnięcie konkursu już podczas 4 Design Days!

Zadanie postawione przed architektami składało się z kilku etapów. Pierwszym z nich było zapoznanie się z Microsoft Design Guideline, opisującym standardy projektowania i wykorzystania powierzchni w biurach Microsoft na całym świecie oraz Microsoft Design Language, zawierającym wskazówki jak zachować spójność wśród globalnych nieruchomości, kierunek zmiany standardów projektowania oraz pomysły jak należy uchwycić wizerunek i tożsamość marki we wnętrzu.

Kolejnym krokiem było stworzenie space planów zgodnie z danymi opracowanymi przez Gensler, jedną z największych pracowni architektonicznych na świecie. Określone zostało ilu, o jakiej wielkości i jak rozlokowanych sal konferencyjnych potrzebują pracownicy, ile stref wsparcia należy zaprojektować i przy jakich zespołach powinny się znajdować, ile potrzeba biurek do pracy indwidualnej, jak zespoły powinny siedzieć względem siebie oraz ile przestrzeni socjalnych należy włączyć w miejsce pracy. Microsoft zdecydował się kontynuować wynajem przestrzeni przy al. Jerozolimskich 195a, zmniejszając ją do trzech pięter, na co pozwoliło zaimplementowanie strategii przestrzeni typu Activity Based Workplace

Architekci byli odpowiedzialni za koncepcję wnętrz i aranżację biura – zgodną z wytycznymi i kierunkiem rozwoju inwestora. Udało im się jednak wyraźnie zaakcentować styl i charakter projektów TA, tworząc dla wnętrza motyw przewodni łączący ze sobą wszystkie przestrzenie i strefy oraz wykorzystując w projekcie elementy polskiego dizajnu.

Modernizację wnętrza ponad 15-letniego budynku rozpoczęto od otwarcia sufitów i pomalowania ich na biało, aby stworzyć wrażenie jasnego, przestronnego biura. Efekt ten wzmocniono poprzez wykorzystanie ponadczasowych, klasycznych barw – bieli, beży, szarości i antracytu. Żywe kolory, takie jak niebieski czy żółty stanowią dodatek, pojawiający się głównie w dodatkach i meblach. Parametry akustyczne to nadrzędna kwestia wpływająca na komfort użytkowania miejsca pracy, szczególnie ważna i wymagająca zróżnicowanych elementów dźwiękochłonnych przy łączeniu przestrzeni dla klientów i pracowników. W komunikacjach i salach konferencyjnych umieszczono sufit filcowy Hunter Douglas, a nad open space’ami zawieszono sufitowe płyty akustyczne. Posadzki pokryte zostały wykładzinami pcv w kolorze dębu oraz imitującymi beton. Ciekawym elementem wnętrza są płytki dywanowe ułożone w jodełkę oraz plecione wykładziny z wysokim włosem, znajdujące się pod biurkami, w celu stworzenia efektu dywanu na drewnie. Grupa Kolektyf przygotowała w biurze, zaprojektowane we współpracy z architektami TA i Microsoftem, ręcznie malowane murale na cegle i betonie, oraz identyfikację wizualną, która pomaga użytkownikom odnaleźć się w przestrzeni.