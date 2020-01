Zaglądamy do wnętrz nowo otwartego designerskiego showroomu. Za projektem stoi mode:lina

W Warszawie otwarty został nowy showroom marki Flokk. Za projektem wnętrz przestrzeni skierowanej do architektów, designerów i miłośników dobrego wzornictwa stoi pracownia mode:lina.

REKLAMA

Na warszawskiej mapie dobrego designu pojawiło się nowe miejsce. Przestrzeń stworzona z myślą o architektach, projektantach wnętrz, miłośnikach dobrego wzornictwa, poszukujących rozwiązań biurowych, które wyróżnia odpowiedzialne podejście do naszego środowiska. Miejsce, gdzie „zrównoważony rozwój” przestaje być jedynie powtarzanym hasłem. Tutaj rodzą się idee przyjazne naszemu ekosystemowi.

440-metrowa przestrzeń przy ulicy Konstruktorskiej 12A, zaprojektowana została przez poznańską pracownię mode:lina™. Showroom Flokk to dom marek - HAG, RBM, RH, OFFECCT, Giroflex czy BMA - specjalizujących się w rozwiązaniach biurowych, które wyróżnia głębokie myślenie projektowe.

- Showroom Flokk to nie tylko maksymalnie funkcjonalne wnętrze, które ma być narzędziem służącym pracy, edukacji oraz wymianie idei, ale także przestrzeń, w której już na pierwszy rzut oka widać jakość oraz unikalne wzornictwo. Dobrze doświetlony, industrialny lokal stał się minimalistyczną przestrzenią stanowiącą dobre tło dla eksponowanych produktów, w której pierwsze skrzypce gra efektowna, centralna instalacja z oparć krzeseł, rzecz jasna marki Flokk. Zarówno proces projektowy jak i realizacja przebiegły niezwykle sprawnie dzięki otwartości oraz zaangażowaniu zespołów Profim i Flokk oraz profesjonalnej postawie wykonawcy, czyli firmy Artservis – Paweł Garus, Jerzy Woźniak z pracowni mode:lina™.

Celem grupy Flokk jest tworzenie produktów, które służą oczyszczeniu naszej planety, a nie jej zaśmiecaniu. To nieco inny punkt patrzenia na świat. Spogląda się głębiej, po to, aby zaprojektować bardziej zrównoważone rzeczy, lepsze dla użytkownika, bardziej elastyczne, z ponadczasowym designem, o dłuższym cyklu życia.

- Mamy dużo do zrobienia. - mówiła podczas swego przemówienia Magdalena Borowiec, dyrektor marketingu Profim oraz Flokk Polska. - To miejsce dla Was! Chcemy angażować się w inicjatywy edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Chcemy dzielić się naszą wiedzą. Chcemy, abyśmy wspólnie zrobili coś dobrego. Z polską fantazją i odwagą oraz ze skandynawskim podejściem do środowiska możemy zrobić dużo dobrego. Jestem przekonana, że razem to zrobimy.