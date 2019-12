Zima pod znakiem urban i vintage. Nowe polskie marki w strefie The Designer Gallery

Koniec roku w warszawskiej Galerii Mokotów to nie tylko początek wyprzedaży… Ale również czas gorących premier! Po raz kolejny w pop up stores w strefie The Designer Gallery pojawiły się młode, polskie marki modowe. Tym razem są to Umiar, Urban Storier oraz Alexandra K. i Berries & Co.

Strefa pop up stores w The Designer Gallery w Galerii Mokotów to jeden z najgorętszych adresów dla tych, którzy w modzie kochają to, co nowe i świeże. W grudniu, zgodnie z ideą tego miejsca, zawitały tu nowe brandy – młode, polskie marki, niedostępne do tej pory dla gości i klientów centrów handlowych.

Umiar

Wśród premier znalazł się m.in. Umiar, marka współtworzona przez projektantki Magdalenę Brzozowską i Malwinę Wysińską, proponującą unikalną, niepowtarzalną biżuterię. Umiar w formie i wyraziste, szlachetne materiały, a także jakość wykonania, za którą stoją rzemieślnicze umiejętności – to wizytówka marki! W pop up store w The Designer Gallery goście mogą już odkryć najnowszą kolekcję. Vintage Touche, łączącą dotychczasowy styl marki z elementami vintage i wzorami art deco. A wszystko przez odnalezione i uratowane od zapomnienia gumy odlewnicze z dawnych lat, którym projektantki nadały drugie życie. Zwrócenie się w stronę tego, co zapomniane, dawne, to jednocześnie wyraz hołdu dla zasad zrównoważonej mody i świadomych zakupów – i zgodnie z tym wszystkie projekty w ramach kolekcji zostały wykonane w małych, lokalnych pracowniach, przez rzemieślników z warszawskiego Mokotowa.

- Starałyśmy się, aby nowa kolekcja była różnorodna. By w tym połączeniu naszego „Umiarowego” stylu z nowym dla nas, oczywiście tylko w projektowaniu, charakterem vintage, klientki mogły znaleźć swoją ulubioną biżuterię. Chcemy, aby dzięki temu niewielkiemu dodatkowi przemycały one w codziennych stylizacjach „Vintage Touche” - mówią Malwina Wysińska i Magdalena Brzozowska.

Na kolekcję dostępną w The Designer Gallery składają się kolczyki, naszyjniki, pierścionki, bransoletki i klipsy, wykonane ze srebra próby 930 oraz srebra pozłacanego 24-karatowym złotem.

Urban Stories

Czy idealna sukienka istnieje? Tak – i znajdziesz ją w Urban Storier! To nowa marka, założona przez Weronikę Talarek i Annę Potajałło. Idea jej powstania narodziła się po nieudanych próbach poszukiwania sukienki doskonałej czyli takiej, która będzie im służyć na co dzień oraz na mniejsze i większe wyjścia. Założycielki firmy URBAN STORIES wierzą, że taka sukienka to najlepsza inwestycja w kobiecą garderobę.

URBAN STORIES to marka stworzona dla kobiet, które cenią sobie dobrą jakość ale nie mniej ważny jest dla nich komfort noszenia ubrań. To, co je wyróżnia, to proste formy i piękne kobiece wzory na tkaninach. Marka oferuje głównie sukienki, ale nie brakuje też topów, spódnic i dodatków takich jak frotki do włosów. A wszystko to uszyte jest z niezwykłą starannością z naturalnych tkanin, które pozwalają skórze oddychać.

W pop upie w The Designer Gallery goście Galerii Mokotów znajdą propozycje z kolekcji jesień/zima 2019: sukienki w kwiatowe i zwierzęce wzory, o prostych formach, uzupełnione wyróżniającym się detalem. W pop up store nie zabrakło również kreacji wieczorowych, idealnych na nadchodzący karnawał!

To nie koniec nowości w strefie The Designer Gallery! Teraz w Galerii Mokotów zagościł również wspólny pop up store marek Alexandra K, oferującej wegańskie torby i akcesoria, oraz Berries & Co., znanej z unikalnych projektów biżuterii i zapachów.

Pop up stores nowych marek będzie można odwiedzić przez najbliższe miesiące na Poziomie 1 Galerii Mokotów. Zgodnie z ideą tego miejsca, The Designer Gallery to przestrzeń, w której goście Galerii mogą odkrywać unikalne propozycje młodych projektantów i marek, niedostępne do tej pory w centrach handlowych – a to w otoczeniu salonów najbardziej rozpoznawalnych, najlepszych marek modowych polskich i zagranicznych, oraz wystaw i wyjątkowych wydarzeń.