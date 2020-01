Związani są z branżą projektowania i tworzenia terenów zielonych. Nowe biuro miało być spójne z wizerunkiem firmy

Architekci z Biura Kreacja mają na koncie kolejny niezwykły projekt wnętrza. Tym razem zaprojektowali biuro dla firmy Drago z Gdańska. Wnętrze jest nie tylko spójne z wizerunkiem firmy, ale przede wszystkim architektom udało się wykreować przyjazną przestrzeń do pracy.

Inwestorem jest dynamicznie rozwijająca się firma ściśle związana z branżą projektowania i tworzenia terenów zielonych. - To firma Drago stała się wiodącą inspiracją w procesie projektowym - zaznacza architekt Dorota Terlecka.

Wnętrze spójne z wizerunkiem

Jednym z głównych założeń było to, by charakter wnętrza ściśle nawiązywał do działalności firmy inwestycyjnej, był spójny z jej wizerunkiem. Istotnym aspektem było również stworzenie przestrzeni przyjaznej przede wszystkim użytkownikom-pracownikom firmy, nadanie pomieszczeniom przytulności, pomimo utrzymania ich biurowego charakteru. Bezpośrednio wpłynęło to na kolorystykę wnętrz, których jasną, neutralną tonację przełamuje szlachetna zieleń. Harmonijnie korespondują z nią elementy z drewna dębowego, płyty mdf oraz licznie występująca roślinność, oddziałująca kojąco na użytkowników przestrzeni. Dopełnieniem aranżacji są wielokolorowe ilustracje autorstwa zdolnych, polskich grafików.

Wnętrze zostało zaprojektowane tak, by zapewnić możliwie największy komfort pracy każdemu z pracowników, dostosować je do ich indywidualnych potrzeb, sprawić, aby było jak najbardziej funkcjonalne. By osiągnąć ten cel użyto m.in. paneli akustycznych, czy wykonanych na zamówienie przegród z płyt mdf.

Za projekt odpowiada Biuro Kreacja I Marianna Matuszewska, Dorota Terlecka.