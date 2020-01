4 Design Days: nagrodzimy Człowieka Roku 2019 branży meblowej

Człowiek Roku to ranking, organizowany co roku przez magazyn Meble Plus i portal Biznesmeblowy.pl. Jego celem jest wyróżnienie ludzi, którzy swoją działalnością, sukcesami, osobowością przyczyniają się do rozwoju branży meblarskiej. Uroczyste wręczenie tytułu Człowiek Roku odbędzie się w trakcie 4 Design Days 2020, 6 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Rankingi Człowiek Roku i Firma Roku od lat cieszą się popularnością wśród Czytelników magazynu Meble Plus, użytkowników portalu Biznesmeblowy.pl i w całej branży meblowej. Zapraszamy do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. Każdy z Was może oddać swój głos w plebiscycie!

Po przeanalizowaniu tego, co działo się w branży meblowej w roku 2019, wspólnymi siłami redakcji Mebli Plus i Biznesmeblowy.pl postanowiliśmy wyróżnić cztery osobowości, zasługujące – naszym zdaniem - na miano Człowieka Roku 201.

Oto nasi kandydaci:

Carolina Garcia Gomez, CEO i Chief Sustainability Officer IKEA Retail w Polsce

Konsekwentnie i odważnie buduje pozycję firmy w Polsce w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku sprzedaż IKEA Retail w Polsce wzrosła o 11% i wyniosła ok. 4,5 mld zł. W tym czasie sklepy IKEA w Polsce odwiedziło ponad 30 mln osób. Firma podejmuje kolejne kroki w kierunku prowadzenia działalności w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego i przyjaznej klimatowi stawiając zrównoważony rozwój jako fundament swojej działalności detalicznej. >>>GŁOSUJ TUTAJ<<<

Józef Kosiorek, prezes i założyciel firmy Fargotex, która w 2019 roku obchodziła 20-lecie swojego istnienia

Otwartość na zmiany i odważne decyzje doprowadziły go do zbudowania silnej pozycji w branży meblarskiej w Polsce. Historia Fargotex Group rozpoczęła się w 1999 r. w Łomży. Od tego czasu z małej firmy spółka przekształciła się w czołowego dostawcę tkanin meblowych w Polsce i poza granicą. Obecna oferta skupia cztery marki. Są to tkaniny meblowe - Fargotex Furniture Fabrics, tkaniny dekoracyjne pod marką Cosmonova, brand Carpet Decor, oferujący kolekcje dywanów ręcznie wykonanych oraz łatwoczyszczących i od niedawna także marka AlmiDecor, w ofercie której można znaleźć produkty wyposażenia wnętrz. >>>GŁOSUJ TUTAJ<<<

Tomek Rygalik, projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki, założyciel Studia Rygalik

Tomek Rygalik to projektant prowadzący Studio Rygalik, które specjalizuje się w projektach architektonicznych i wzorniczych dla najlepszych firm i światowych marek, takich jak Cappellini, Profim, Moroso, Noti, Ghidini, Comforty, Paged, Siemens czy Ikea; założyciel i dyrektor kreatywny marki mebli i akcesoriów TRE Product oraz współtwórca kreatywnego kampusu SOBOLE; edukator o otwartym umyśle i wszechstronnym doświadczeniu, doktor sztuki w dziedzinie wzornictwa przemysłowego prowadzący pracownię projektowania na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracy projektowej skupia się na poszukiwaniu nowych typologii oraz dążeniu do trwałości i prostoty, które mają na celu w odpowiedzialny i zrównoważony sposób poprawiać jakość codziennego życia.. >>>GŁOSUJ TUTAJ<<<