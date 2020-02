4 Design Days: spotkania z ekspertami na stoisku pełnym inspiracji

Targi 4 Design Days to jedna z najważniejszych imprez branży wnętrzarskiej w naszej części Europy, a także ważne wydarzenie w kalendarzu wystaw i targów dla tysięcy producentów, architektów, projektantów wnętrz i wreszcie – wielbicieli dobrego designu i osób, szukających inspiracji. Podczas wydarzenia można było wysłuchać wystąpień uznanych ekspertów - nie tylko na scenie, ale i... na stoiskach wystawców.

Tegoroczne 4 Design Days były wypełnione wydarzeniami – spotkaniami, prezentacjami, a także – wykładami, prowadzonymi przez osobowości ze świata designu. Na stoisku firmy Geberit ze swoimi prelekcjami pojawili się Marcin Szczelina – krytyk i kurator architektury, kurator wystawy „Ośmieceni” w Centrum Nauki Kopernik oraz światowej sławy architekt Robert Konieczny. Marcin Szczelina w swoim wystąpieniu podjął temat odpowiedzialności środowiska architektów wobec środowiska naturalnego, zastanawiał się także, czy architektura może przyczynić się do zmniejszenia ilości produkowanych śmieci, czy materiały, z których budujemy domy, mogą być bardziej ekologiczne. Okazuje się, że pojęcie zrównoważonego rozwoju ma o wiele zbyt mały wpływ na branżę.

Według Marcina Szczeliny klienci powinni zwracać uwagę na podejście firm, których produkty wybierają, do kwestii środowiska. – Żyjemy w czasach, gdy nie chodzi tylko o piękno – mówił kurator. – Dla mnie bycie modnym to stawianie na jakość, to bycie ekologicznym – dodawał. Teraz, gdy coraz więcej osób angażuje się w walkę z zanieczyszczeniem środowiska, jest to bardzo istotny temat.

Robert Konieczny, ambasador Geberit z kolei opowiedział o tym, jak design powinien wynikać z funkcji. – Design to funkcja – mówił wprost. Dobre produkty powinny nie tylko doskonale wyglądać, ale przede wszystkim – działać przez lata. Architekt opowiedział o tym, jak zabiera się do pracy, od czego zaczyna projektowanie. Pierwszym krokiem jest poznanie „drugiej strony” – potrzeb klienta, jego przyzwyczajeń, poznanie miejsca, w którym dany obiekt ma powstać. Forma musi wynikać z funkcji, ale liczy się także kontekst przestrzenny – otoczenie, widoki. Robert Konieczny tłumaczył również, dlaczego, jeśli coś jest tanie, to często bywa złe. Liczy się tu czas, poświęcony na dopracowanie szczegółów – optymalizację projektu. To dzięki niej klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów napraw czy materiałów. – Czasami trzeba krwi i potu, żeby coś dobrze wyszło – twierdzi szef KWK Promes. Architekt wspomniał też o tym, jak ważnym aspektem jego pracy jest dobry zespół i otwartość na opinie innych – „bo z dialogu wynikają najlepsze rzeczy”. Mówił również o poszukiwaniu inspiracji w rozwoju zawodowym i umiejętności odcięcia się od niej w odpowiednim momencie.

Nowatorskim pomysłem były moodboardy będące elementem stoiska Geberit i, jak się okazało – doskonałym pomysłem angażującym odwiedzających. Świadomie i starannie wykonane zestawienia materiałów, kolorów, faktur oraz konkretnych produktów prezentowały się atrakcyjnie, a także – dostarczały konkretnej inspiracji.