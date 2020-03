Akcja edukacyjna z okazji Światowego Dnia Wody

Światowy Dzień Wody to doskonała okazja, aby dzieci odkryły, jakie piękno i moc kryje w sobie woda. Z tej okazji eksperci z fundacji WWF Polska przygotowali materiał w postaci gotowych pomysłów na lekcje domowe.

Każdego dnia przekonujemy się, jak silny wpływ na człowieka ma to, co dzieje się w świecie natury. Ostatnie wydarzenia w szczególny sposób skłaniają nas do refleksji i próby podjęcia nawet najmniejszych działań. Geberit chce nam to ułatwić, dlatego z myślą o dzieciach oraz rodzicach proponuje pakiet edukacyjny na Światowy Dzień Wody. Materiały opracowano z myślą o warunkach, jakie towarzyszą edukacji domowej. Wykorzystajmy zatem jak najlepiej ten czas, kiedy szkoły są zamknięte.

Słony jak Bałtyk, Foka szara, Morświn, Zwierzęta Bałtyku, Wizytówki Błękitnego Patrolu to tematy, które możemy omówić wraz z dziećmi korzystając ze scenariusza lekcji przygotowanego przez WWF Polska. W tym roku materiał dydaktyczny został poświęcony Morzu Bałtyckiemu i jego zagrożonym mieszkańcom – przede wszystkim fokom i morświnom, ale nie tylko.

Przygotowane materiały są gotowe do pracy z uczniami. Zostały podzielone na kilka tematów, które można wykorzystać w dowolny sposób. Każda część zawiera konkretne informacje, podane w atrakcyjny, łatwo przyswajalny sposób, wzbogacone ilustracjami, quizami i propozycją zajęć plastycznych. Materiały zostały przygotowane dydaktycznie dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, w różnym stopniu trudności. Dzięki temu każdy młody uczestnik zmierzy się z wyzwaniem na odpowiednim poziomie. Geberit udostępnił scenariusze także przez program Librus w sekcji Librus Rodzina.

Rzeki również potrzebują pomocy

Kolejnym istotnym tematem, wartym uwagi, są rzeki Piękne, naturalne i jednocześnie stojące w obliczu zagrożenia. Edukacja może pomóc nam je uratować.

Czysta rzeka to rzeka naturalnie płynąca. Nadbrzeżne zarośla, piaszczyste plaże, wyspy i nieprzekształcone koryto rzeki neutralizują różne zanieczyszczenia, które trafiają do wód na przykład z intensywnie nawożonych pól uprawnych, czy w przypadku awarii z oczyszczalni ścieków. Naturalne rzeki są domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, z których część odgrywa dużą rolę w pełnieniu funkcji ekosystemowych. Jedna skójka gruboskorupowa jest w stanie przefiltrować w ciągu doby 40 litrów wody. Niestety jest to zagrożony gatunek małży. Naturalnie meandrujące rzeki i towarzyszące im mokradła tworzą wilgotny mikroklimat, co pomaga zapobiegać suszom. Wolniejszy przepływ wody w nieuregulowanej rzece zapewnia naturalną retencję, a tym samym – zwiększa odporność środowiska na okresy suszy.

Partnerstwo Geberit i WWF Polska

Polskie rzeki to naturalne dziedzictwo, które jest zagrożone. Dlatego potrzebne są inicjatywy, mające na celu ochronę ich naturalnego kształtu i funkcji. Geberit oraz fundacja WWF Polska połączyły siły, by chronić rzeki w ramach programu „Strażnicy Rzek WWF”. Decyzja o zaangażowaniu szwajcarskiej firmy w działalność na rzecz rzek wypływa wprost z jej DNA – woda jest w centrum wszystkiego, czym zajmuje się Geberit.

Do programu Strażnicy Rzek WWF może przyłączyć się każdy – wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie strażnicy.wwf.pl.To idealny sposób, by uczcić Światowy Dzień Wody.