Berlin Design Week i uroczyste wręczenie iF Design Awards odwołane

Mające się odbyć podczas tegorocznego Tygodnia Designu w Berlinie w maju uroczyste wręczenie nagród laureatom ostatniej edycji iF Design Award zostało odwołane. Nie odbędzie się również Berlin Design Week, który miał mieć miejsce w dniach 30 kwietnia - 10 maja.

iF International Forum Design, organizator odbywającego się od 1954 r. plebiscytu iF Design Award poinformował o odwołaniu uroczystego wręczenia nagród oraz mającej towarzyszyć mu wystawy. Wydarzenie miało się odbyć po raz pierwszy w Berlinie jako jeden z elementów Berlińskiego Tygodnia Designu w dniu 4 maja 2020 roku. Sam Berlin Design Week również został odwołany. Powodem podjętej decyzji jest rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa oraz zarządzenia niemieckiego rządu.

- Z niezwykłym trudem podjęliśmy tę decyzję, ale pandemia takiej wielkości oraz związane z nią kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą mieć oczywiście pierwszeństwo - wyjaśnił Ralph Wiegmann, CEO iF International Forum Design GmbH.

Zdobywcy 75 nagród gold award otrzymają statuetki osobiście za pośrednictwem przedstawicieli iF na całym świecie. Organizatorzy zapewniają jednocześnie, że już trwają przygotowania do gali wręczenia nagród iF Design Award, która ma się odbyć w maju przyszłego roku.