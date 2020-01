Chodząc depczesz Polskę - wystawa prac Piotra Tadeusza Mosura w Galerii Nizio

Marsz Niepodległości, Parada Równości, Marsz dla Życia i Rodziny, Czarny Protest, to aktywne próby konstruowania oraz demonstrowania przejawów narodowej tożsamości. Wystawa „Chodząc depczesz Polskę” Piotra Tadeusza Mosura to kuratorska i artystyczna koncepcja, która wpisuje się w dyskusję o wewnątrz narodowych konfliktach, które przybierającoraz ostrzejszą formę. Wystawa organizowana przez Galerię Nizio zostanie otwarta dla publiczności już 24 stycznia.

Jak stoczyć walkę o nową mentalność Polaków nie zadeptując się wzajemnie? To pytanie zadaje Piotr Tadeusz Mosur, absolwent i doktorant wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wystawa jego prac – „Chodząc depczesz Polskę” – zagląda w głąb procesu ciągłego narodowego powrotu do przeszłości, reinterpretacji, przekładania wątków historycznych, prób włączenia i wzajemnego odrzucenia w ramach danych środowisk. Zebrane na wystawie dzieła Mosura stanowią wizualny komentarze do złożonej tożsamości Polaków i ujawniają odmienne perspektywy obecne w aktach wzajemnego konfrontowania się.

- W dobie roztapiania się twardych tożsamości, należałoby zadać pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy gniazdo, formujące się w narodowo rozumiany habitat, zmienia się w grajdoł? W gniazdo robaczywe, w którym uściełana trupami posadzka, wyklucza powstanie nowego, w miarę możliwości zdrowego życia – pisze Piotr Tadeusz Mosur. Wystawa jest manifestem treści głęboko osadzonych w narodowym etosie. To wizualne cytaty, będące próbą określenia czym jest dziś polskość. W malarskich scenach grupowych, malowniczych przedstawieniach, dosłownych komunikatach tekstowych i jaskrawych kontrastach stylistycznych Mosur ukazuje „sensacyjność historyczną kraju”. Umieszczone nad wszystkim przeskalowane hasło „Chodząc depczesz Polskę” scala wystawę i stanowi zobiektywizowaną perspektywę wyjściową całości.

Uzupełnieniem prezentacji prac Piotra Tadeusza Mosura jest organizowana przez Galerię Nizio wystawa „Zwulgaryzowany przedmiot pożądania”, którą oglądać można od 24 stycznia do 29 lutego w pasażu w Centrum Praskim Koneser (poniedziałek-piątek, godz. 11:00-19:00).

Piotr Tadeusz Mosur (ur. 1990) – absolwent wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2017). Obecnie doktorant macierzystej uczelni. Wraz z Piotrem Szymonem Mańczakiem prowadzi Galerię UL i szkołę rysunku Umiejętnik. Zajmuje się m.in. malarstwem, instalacją i podrabianiem. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą, m.in. „W Lesie Wiedeńskim Wciąż Szumią Drzewa” (Wystawa Indywidualna, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2016); „A la Flamande — Portret” (Galeria Propaganda, Warszawa 2017); „Świeża Krew” (Galeria Socato, Wrocław 2017); Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2017 (Legnica); „Gniazdo II” (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 2018); „Wyspa 3.0 Uporczywy Performatyw (Poznań Art Week, Stary Browar, Poznań 2018); Laureat nagrody specjalnej na Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Malarskim im. W. Fangora (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 2015). Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach m.in. Barbary i Andrzeja Bonarskich. Mieszka i pracuje w Gdańsku.