Dietmar Eberle na 4 Design Days. Zapraszamy na wykład z cyklu Mistrzowie Architektury

6 lutego, o godzinie 17:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w ramach wydarzenia 4 Design Days odbędzie się pierwszy w tym roku wykład z cyklu Mistrzowie Architektury. Wygłosi go arch. Dietmar Eberle, kierujący uznaną na całym świecie pracownią Baumschlager Eberle Architekten.

REKLAMA

Pierwszy w 2020 roku wykład z cyklu Mistrzowie Architektury wygłosi Dietmar Eberle – austriacki architekt, który kieruje uznaną na całym świecie pracownią Baumschlager Eberle Architekten. Założone w 1985 roku biuro posiada obecnie dziesięć oddziałów w ośmiu różnych krajach.



Architekturę Baumschlager Eberle cechuje doskonała analiza lokalnych uwarunkowań i potrzeb użytkowników, idąca w parze z bezkompromisową minimalistyczną formą. Główną ideą projektową jest zawsze znalezienie rozwiązania, które spełni wymogi zarówno teraźniejszości jak i przyszłości. W efekcie, austriaccy projektanci tworzą budynki zrównoważone w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Nie chodzi tylko o ich energooszczędność czy uwarunkowania środowiskowe, lecz również o aspekty kulturowe, społeczne i estetyczne.



W swojej metodologii projektowej, Dietmar Eberle na pierwszym miejscu stawia przejrzystość procesu projektowego. Wszystkie rozwiązania muszą być logiczne i łatwe do zrozumienia. Nieustanna analiza informacji prowadzi do wypracowania optymalnych technik projektowych, a co za tym idzie –adekwatnej formy budynku. Idealnym przykładem tego podejścia jest 2226 – budynek biurowy w Lustenau, w którym mieści się siedziba pracowni. Obiekt ten zdobył w 2016 roku Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie Wienerberger Brick Award.



W twórczości pracowni Baumschlager Eberle zacierają się granice pomiędzy architekturą a poezją. To architektura sama w sobie staje się poezją - poezją formy, materiałów, światła i wszystkich tych aspektów, których ludzie doświadczają za pomocą zmysłów. W swoim wykładzie, Dietmar Eberle opowie o poszukiwaniu poezji w architekturze, jak również o swoim dążeniu do maksymalnej prostoty i ponadczasowości.

Wykład organizowany jest przez SARP Katowice we współpracy z targami 4 Design Days. Aby wziąć w nim udział, należy dokonać rejestracji na całe wydarzenie TUTAJ.