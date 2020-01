Dni Otwarte 4 Design Days: liczne atrakcje dla najmłodszych wielbicieli designu

Przed nami największe święto designu i dobrej architektury - w dniach 6-9 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku odbędzie się 4 Design Days. W trakcie dni otwartych 8 i 9 lutego zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych! Zapraszamy wszystkich młodych miłośników designu i dobrej zabawy!

Atrakcje dla dzieci w trakcie 4 Design Days 2020. Więcej: www.4dd.pl. Uwaga! Dzieci do 16 roku życia wchodzą na dni otwarte 4 Design Days za darmo!

8 lutego 2020 r. | 10.00-18.00 | Płyta Spodka, stoisko Dobrze Mieszkaj (PS 37-38)

Dobrze Mieszkaj lubi dzieci!

Na stoisku magazynu Dobrze Mieszkaj w trakcie Dni otwartych 4 Design Days będzie czekać kącik artystyczny – najmłodsi uczestnicy 4DD będą mogli malować, dekorować kubki, ozdabiać domki z kartonu, zaprojektować swój wymarzony dom lub ogród, tworzyć meble z plasteliny.

8 lutego 2020 r. | 10.00-13.00 | Antresola Spodka (A 23-24)

Warsztaty projektowania spersonalizowanych ekotoreb

Dzieci będą mogły stworzyć wyjątkową ekotorbę z metką 4DD, w ruch pójdą pastele, pisaki oraz farbki do tkanin. Do dyspozycji uczestników będą też szablony i pieczątki. Powstałe grafiki zostaną poddane obróbce termicznej w celu utrwalenia.

8 lutego 2020 r. | 13.00-15.00 | Antresola Spodka (A 23-24)

Warsztaty tworzenia pióropuszy

Kolorowe etniczne ozdoby na głowę – niezbędny atrybut indiańskich wojowników.

8 lutego 2020 r. | 15.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24)

Tkane wisiorki na szyję

Biżuteria z Piękna Rodem! Kolorowe włóczki, minikrosno, sprytne dziecięce paluszki, garść koralików... Powstaną niezwykle oryginalne naszyjniki z utkanymi własnoręcznie wisiorami, które dzieci ozdobią według fantazji frędzlami, sznurkami i węzełkami. Rękodzieło nie tylko dla dziewczyn. Wyzwanie dla dziecięcych designerów. Zajęcie wyciszające i wyzwalające emocje zarazem.

8 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24)

Stanowisko interaktywne. Zakamarki Wyobraźni

Interaktywna przestrzeń działań dla dzieci. Drewniany parawan, z jednej strony pokryty farbą tablicową. Z drugiej strony białe powierzchnie gotowe do oklejania folią samoprzylepną, naklejkami. Okienka do zaglądania, wyplatania, dowiązywania. Skrytka/kryjówka z kurtynką. Miejsce do zostawiania tajnych wiadomości, tworzenia rysunków i listów.

8 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24)

Malowanie buziek

Najmłodszych uczestników 4DD zapraszamy na malowanie buziek

8 lutego 2020 r. | 14.00 | Antresola Spodka (A 02)

Archi Dzieci

Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat na warsztaty architektoniczne prowadzone wokół tematu architektury i urbanistyki. Profesjonalną perspektywę gwarantują organizatorzy będący członkami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Śląskiej Izby Architektów. Teoretyczny wstęp i warsztatowa część zajęć uczą w jaki sposób myśleć o architekturze, jakie ma ona znaczenie na różnych poziomach, pokazują czym jest zawód architekta i urbanisty oraz jak można mieć realny wpływ na kształt miasta jako świadomy jego mieszkaniec.

Kurator/prowadzący: Ewa Szymańska Sułkowska

Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe lub telefonicznie: biuro@sarp.katowice.pl, tel. 32 253 97 74

Organizator: SARP o/Katowice