Eko-edukacja w centrach handlowych

Jak ograniczać ilość zużywanego plastiku, nie generować kolejnych śmieci, oszczędzać wodę i energię uczyć się będą klienci galerii handlowych Newbridge. W ramach programu "Eco Smart" odwiedzający centra handlowe poznają również tajniki upcyklingu ubrań i mebli.

REKLAMA

Newbridge pokaże klientom swoich centrów handlowych, jak być eko i to każdego dnia. Pomoże w tym innowacyjny program edukacji ekologicznej "Eco Smart", który już od marca br. realizowany będzie w Nowych Czyżynach w Krakowie, Nowych Bielawach w Toruniu oraz Nowej Górnej w Łodzi.

Na projekt złoży się seria warsztatów ekologicznych oraz wydarzeń i inicjatyw dedykowanych zrównoważonemu rozwojowi, kierowanych do osób w różnym wieku. Sam projekt ma na celu przede wszystkim zapewnić wiedzę, o tym jak zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

- "Eco Smart” to program bez szumnych haseł, który skupia się na przekazaniu praktycznej wiedzy. Poprzez warsztaty pokażemy, jak każdy z nas, każdego dnia i w każdej sytuacji może zadbać o kondycję planety, wykonując proste czynności, które z czasem mogą stać się naszym nawykiem - mówi Marta Drzewiecka, Marketing & Customer Experience Manager Newbridge Poland.

- Chcemy zwrócić uwagę m.in. na to, jak robiąc zwykłe zakupy spożywcze lub odwiedzając restaurację nie generować kolejnych śmieci, zwłaszcza z kategorii single-use. Nauczymy więc klientów ograniczania ilości plastiku w koszyku zakupowym oraz pokażemy, jak właściwie segregować śmieci. Pójdziemy także o krok dalej - kontynuuje.

- Dostarczymy wiedzy o tym, jak oszczędzać wodę i energię w domu, a także jaką rolę w naszym eko życiu może pełnić upcycle, zero waste czy thrifting, zwłaszcza ubrań i mebli. Przybliżmy także klientom tematykę związaną ze zdrową żywnością bio. Poszukamy także dobrych praktyk w naszych lokalnych społecznościach i nagrodzimy je. W planach mamy również liczne akcje partnerskie - mówi.

W osiągnięciu tego pomogą zarówno treści edukacyjne, które pojawią się na pasażach centrów handlowych np. w formie plakatów, jak również wydarzenia, jakie zaplanował Newbridge na cały 2020 rok. Kalendarz "Eco Smart" wypełnią bowiem warsztaty dla dzieci i dorosłych poświęcone m.in. segregacji śmieci i ograniczeniu zużycia energii, ale także inne wydarzenia, w tym eko pikniki i akcje z udziałem lokalnej społeczności, w tym szkół. Część wydarzeń realizowana będzie we współpracy z partnerami m.in. z Leroy Merlin i Carrefour.

- Nasz projekt to z jednej strony akcja uświadamiająca klienta, z drugiej dająca praktyczne narzędzie. Wiedza w ramach programu "Eco Smart" przekazywana będzie kilkoma torami. Z jednej strony będą to informacje, jakie klient znajdzie na pasażu w centrum handlowym, z drugiej będą to akcje, w których można nauczyć się dobrych praktyk i przekazać je dalej np. domownikom - mówi Drzewiecka.

- Całość traktujemy jak inwestycję. Jesteśmy świadomi tego, że wiedza na temat odpowiedzialności za środowisko naturalne powinna do konsumenta płynąć z różnych źródeł, często także z tych mniej oczywistych. Dlatego też przyłączamy się do tych starań, których celem jest przyszłość naszej planety - dodaje.