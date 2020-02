Inwestycje w zrównoważony rozwój i rekordowy odzysk odpadów. Hiszpańska marka podsumowuje miniony rok

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój były jednymi z filarów polityki hiszpańskiej Grupy Cosentino w ubiegłym roku. Producentowi konglomeratów kwarcowych udało się m.in. osiągnąć rekordowy poziom 33% w odzyskiwaniu odpadów.

Kluczowym filarem, któremu w ubiegłym roku nadano priorytet, było zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i działania społeczne. Oprócz inwestycji poczynionych w celu odzyskiwania ciepła, poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wydajności oczyszczania ścieków i modernizacji systemów oczyszczania ścieków COV, najważniejszymi wydarzeniami było dołączenie firmy do National Agreement on Circular Economy przy Ministerstwie Ekologii. Obejmuje to również ilości odzyskiwanych odpadów, gdzie Cosentino osiągnęło nowy rekordowy poziom 33% w 2019 r., między innymi dzięki innowacyjnemu programowi I + D „Circularity”.

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Cosentino kontynuuje intensywne prace związane z rozbudową fabryki w Cantorii o elektrownię fotowoltaiczną, zdolną pozyskać energię o mocy 20MW (obecnie w fazie planowania), a także prace nad uruchomieniem lokalnej oczyszczalni ścieków, która pozwoli na ponowne wykorzystywanie wody z lokalnego zakładu.