Katarzyna Dzięcioł wśród laureatów prestiżowej nagrody Good Design

Wśród laureatów prestiżowej nagrody Good Design znalazła się Katarzyna Dzięcioł i zaprojektowana przez nią ławka Tonuki. To kolejny już projekt polskiej architektki doceniony na arenie międzynarodowej.

REKLAMA

Good Design® jest najstarszą nagrodą w dziedzinie designu na świecie, jej tradycja sięga 1950 roku, a jej współzałożycielami byli m.in. Charles i Ray Eames oraz Eero Saarinen. Wyróżnienie przyznawane jest przez The Chicago Athenaeum: Muzeum Architektury i Wzornictwa oraz Europejskie Centrum Architektury, Sztuki, Projektowania i Studiów Miejskich. W tym roku kapituła konkursu otrzymała rekordową liczbę zgłoszeń, a projektanci z 47 krajów świata ubiegali się o nagrody w takich kategoriach jak np.: Meble, Oświetlenie, Elektronika, Projekty graficzne czy Produkty dla dzieci.

Jury wybrało najbardziej przełomowe i innowacyjne projekty doceniając te, które nadają przedmiotom codziennego użytku najwyższe standardy formy, funkcji i estetyki. Wśród laureatów znalazły się m.in. takie ikony designu jak Patricia Urquiola, Karim Rashid, Jean Nouvel Design czy Lissoni Associati.

Nagrodzony projekt Katarzyny Dzięcioł to ławka Tonuki, wyjątkowy mebel, który łączy w sobie piękno i funkcjonalność. Miejsce do siedzenia, praktyczny schowek na mokre buty i donica precyzyjnie wykonane z naturalnego, litego drewna. – Ławka Tonuki może być wykonana z dowolnego drewna, co pozwala na umieszczenie jej zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz w zależności od użytego materiału – opowiada Katarzyna Dzięcioł. – My w projekcie wykorzystaliśmy niechciane drewno ze starych drzew owocowych, niezbyt lubiane przez stolarzy i rzadko stosowane do produkcji mebli. Dla nas stało się prawdziwą inspiracją, a piękno drewna czereśniowego dopełniło projekt. – dodaje.

Ławka była prezentowana w Mediolanie podczas Salone Satellite Salone del Mobile oraz na Stockholm Furniture Fair gdzie mogliśmy ją oglądać w sekcji Design Studios dzięki zaproszeniu Instytutu Polskiego w Sztokholmie.

Katarzyna Dzięcioł, ukończyła architekturę na Politechnice Wrocławskiej, projektuje meble

i przedmioty codziennego użytku oraz wnętrza prywatne i komercyjne. W 2012 roku założyła studio projektowe Karbonado, a rok 2018 przyniósł jej nagrodę ADesign za projekt mobilnej toaletki Tolumi.