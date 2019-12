Każde drewno ma własny ton, każdy dom ma swoją pieśń - wykład Pawła Jasiewicza

Wykład Pawła Jasiewicza jest próbą ukazania twórczości projektanta jako zależnej od kontekstu kulturowego, miejsce zamieszkania i kontaktu z rzemieślnikami pracującymi w konkretnym materiale – w tym przypadku drewnie.

Efektem wizyty Pawła Jasiewicza na japońskiej wyspie Kiusiu i pracy z tamtejszymi rzemieślnikami są jego kolekcje Sagi, Mizu, Hani czy Melon. Jak sam mówi: „Współpraca z lokalnymi rzemieślnikami pozwoliła mi zgłębić wiedzę, dotyczącą technik pracy w drewnie, i nawiązać relacje, które mogły wydarzyć się tylko podczas wspólnej pracy. Wraz z rozwojem projektów relacja rzemieślnik – projektant rozwijała się, a wymiana doświadczeń sprawiła, że powstałe przedmioty ukazują wysiłek twórczy zaangażowanych w ich wykonanie osób. Zrozumienie pracy rzemieślnika, materiału, właściwie użyta technika pozwoliły wydobyć z prostego kawałka drewna bogactwo materii, formę i rysunek”.

Paweł Jasiewicz – prowadzi Eksperymentalną Pracownię Drewna na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest także wykładowcą na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studiował na Politechnice Koszalińskiej (2006) i w Buckinghamshire New University w High Wycombe w Wielkiej Brytanii (2007). Przebywał na stypendium w Seinajoki Politechnik w Finlandii (2005), gdzie zaprojektował swoje pierwsze meble do kawiarni w Nikkarikeskus Center. Współpracował z Ikeą, Narrogin Joinery, Greenpeace Polska, Nikkarikeskus Center, Vini Design, Paged, Yes, Meden in Med., Amicą, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W latach 2009–2011 współtworzył studio projektowe Kompott. W 2011 roku jego współpraca z Touch Ideas zaowocowała nagrodą Red Dot za projekt opakowania piwa Łomża. Obecnie prowadzi studio projektowe „Pracownia Jasiewicz”.

Wykład odbędzie się 03.12.2019 (wtorek), godz. 18.00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Ducha św. 6, wstęp wolny.