Koronawirus a firmy meblowe: najwięksi producenci mebli w Polsce apelują do rządu o radykalne kroki

Branża meblowa nie ma możliwości dalszej produkcji. Większość podmiotów produkcyjnych z dniem 23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój. W związku z tym działania osłonowe ze strony rządu muszą być wdrożone niezwłocznie - piszą we wspólnym piśmie prezesi największych spółek meblowych w Polsce oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.

Obecny kryzys może okazać się ponad siły bardzo wielu przedsiębiorstw branży meblarskiej, stąd konieczne jest jej systemowe wsparcie obejmujące swoim zasięgiem wszystkie grupy przedsiębiorstw. Większość podmiotów produkcyjnych z branży meblarskiej z dniem 23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój. Branża meblowa potrzebuje wsparcia od razu, a modyfikacja przepisów powszechnie obowiązujących, jak chociażby kodeksu pracy, pozwoli na objęcie pomocą wielu podmiotów bez zbędnych formalności.

W obliczu epidemii COVID-19 OIGPM, prezesi największych firm meblowych z Polski oraz Agata Meble wystosowali wspólne pismo w sprawie rozwiązań przeciwdziałających następstwom koronawirusa.

- Istotne jest, aby pomoc dotyczyła wszystkich podmiotów, zarówno MŚP jak i również dużych, albowiem duże i średnie przedsiębiorstwa z branży meblowej same generują ponad 75% obrotu całej branży i zatrudniają 75% wszystkich pracowników sektora meblarskiego - czytamy w piśmie skierowanym na ręce Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz Prezesa PFR Pawła Borysa.

Proponowane przez branżę meblową rozwiązania to:

1. tymczasowa modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie, iż obejmuje ono cały

przemysł dotknięty restrykcjami wynikającymi z pandemii SARS-CoV-2, tj. zarówno dotycząca

podmiotów produkujących meble i asortyment meblowy oraz podmiotów zajmujących się jego

sprzedażą (firm handlowych, sieci handlowych),

2. tymczasowa dalsza modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie wynagrodzeni

postojowego na poziomie od 80% minimalnego wynagrodzenia lub 40% wysokości wynagrodzeni

średniego

3. określając jw. katalog podmiotów dotkniętych wymuszonym przestojem, przejęcie przez Skarb Państwa pełnego obciążenia wynikającego z wypłaty nowo zdefiniowanego wynagrodzenia postojowego – na wzór sprawdzonego i obowiązującego rozwiązania w Niemczech (tzw. Kurzarbeit).

4. wstrzymanie płatności do ZUS na okres 6 miesięcy,

5. rozłożenie na 24 nieoprocentowane raty wygenerowanej zaległości wobec ZUS z rozpoczęciem spłaty od dnia 1 stycznia 2021 r.,

6. alternatywnie umorzenie płatności do ZUS z tytułu wynagrodzeń postojowych, o których mow powyżej,

7. wstrzymanie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 24 miesiące

8. umożliwienie wypłaty wynagrodzeń z naliczonego i już wpłaconego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

9. zawieszenie w całości na okres minimum 12 miesięcy składek na PPK,

10. uwolnienie środków z podatku VAT zgromadzonych na subkontach bankowych celem umożliwienia wypłaty z tych środków wynagrodzeń pracowniczych,

11. zaniechanie poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty od użytkowania wieczystego i innych opłat lokalnych od podmiotów objętych przestojem – względnie naliczenie za ten okres podatku gruntowego,

12. automatyczne odnowienie kredytów obrotowych wygasających w roku 2020 r. na okres do końca 2021 r.,

13. bezwarunkowe uruchomienie kredytów obrotowych z BGK każdorazowo do wysokości budżetu wynagrodzeń (za styczeń i luty 2020) w uproszczonej formie na bazie wyników rocznych z 2019 r.,

14. odroczenie płatności rat wszelkich kredytów, leasingów na 6 miesięcy oraz tym samym wydłużenie okresu kredytowania o okres odroczenia,

15. zawieszenie możliwości wypowiadania zobowiązań kredytowych przez kredytodawców minimum do końca 2020 r.,

16. wydłużenie możliwości pobierania przez pracowników/rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres trwania zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków,

17. wprowadzenie wyżej opisanych rozwiązań z datą 23 marca 2020 r.