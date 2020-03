Krakowski hotel finalistą międzynarodowego konkursu

Metropolo by Golden Tulip w Krakowie, którego wnętrza zaprojektowała pracownia Tremend dostał się do finału prestiżowego międzynarodowego konkursu w branży hotelarskiej.

REKLAMA

1 marca 2020 przedstawiciele Grupy Louvre Hotels oraz Hotelu Metropolo by Golden Tulip wzięli udział w corocznej Gali International Hospitality Awards, która w tym roku odbyła się w Kijowie na Ukrainie. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele najlepszych hoteli Europy Środkowej i Wschodniej. Misją konkursu jest promowanie osiągnięć branży hotelarskiej, jej profesjonalizmu oraz konkurencyjności. Organizatorem jest firma Hoteliero, która już od 10 lat opracowuje i upowszechnia wysokie standardy w hotelarskiej branży, skupiając się właśnie na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Celem International Hospitality Awards jest zwiększenie poziomu komfortu i lojalności samych Gości oraz wzrost zapotrzebowania na usługi branży hotelarskiej i powiązanych z nią licznych dziedzin – właśnie te elementy pozwalają na sukcesywny wzrost gospodarczy regionu.

Wśród kilkunastu kategorii, Hotel Metropolo by Golden Tulip został nominowany do Best Business Hotel **** w towarzystawie takich marek, jak: Radisson Blue ze Słowacji, ukraiński Rius, serbski Radisson Collection oraz CentreVille z Montenegro. Na podstawie wyników za 2019 rok, laureatem tej kategorii został Montenegro CentreVille Hotel & Experiences.

- Serdecznie gratulujemy naszym Kolegom i Koleżankom, wszystkim laureatom konkursu. Hotel Metropolo by Golden Tulip nie zdobył w tym roku głównej nagrody, jednak biorąc pod uwagę dopiero pierwszy pełny rok działalności hotelu, już jesteśmy dumni z nominacji do kategorii Best Buisness Hotel **** - mówi François Delattre, Director Integration Management, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad dwoma krajami: Polską i Niemcami. – Jesteśmy również przekonani, że ta nominacja to dodatkowa motywacja dla całej Grupy Louvre Hotels – dodaje François Delattre.

Krakowski Metropolo by Golden Tulip to czterogwiazdkowy hotel, który łączy w sobie najlepsze cechy z dwóch kultur: chińskiej i europejskiej, znanych ze swojej dbałości o szczegóły oraz innowacyjności. Do dyspozycji gości hotel oddaje 220 pokoi, które w pełni oddają klimat chińskiego art deco, dodatkowo zostały zaprojektowane tak, aby każdy mógł się poczuć tutaj komfortowo. Hotel dysponuje również przestrzenią konferencyjną o łącznej powierzchni 5000m2. Doskonałym uzupełnieniem jest resturacja Yulan, w której Szef kuchni serwuje gościom dania o niepowtarzalnym połączeniu smaków Chin i Europy. Wnętrza zaprojektowała pracownia Tremend.