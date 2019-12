MJZ z nagrodą German Design Award za Centrum Nauki i Technologii w Opolu

Projekt opolskiego Centrum Nauki i Technologii, którego autorem jest arch. Maciej Jakub Zawadzki został nagrodzony prestiżowym tytułem German Design Award. To co wyróżnia koncepcję to zintegrowanie jeszcze na etapie projektu budynku z technologią AR.

Nagrodę przyznano w kategorii "Excellent Communications Design. Interactive User Experience". Centrum w Opolu byłoby pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie budynków zintegrowanych jeszcze na etapie projektu z technologią rozszerzonej rzeczywistości AR. Dzięki niej w środku budynku zwiedzający, zakładając uzyskane okulary AR mogliby zobaczyć dodatkowe elementy wystawy. Według założeń projektowych, wystawa stała muzeum nadal miałaby postać fizyczną, jednak wystawy tymczasowe - dostępne byłyby za pośrednictwem technologii AR.

Na zewnątrz z kolei część projekcji widoczna byłaby dla każdego przechodnia za pomocą zwykłego smartfona i pobranej darmowej miejskiej aplikacji CniT. Wszystko razem stworzyłoby wysoce technologicznie zaawansowany budynek edukacyjny na miarę XXI wieku, w którym nauka jest nierozerwalnie sprzężona z architekturą.

- Projekt powstał w wirtualnej rzeczywistości (VR), a jego wystawa byłaby dostępna w rozszerzonej rzeczywistości (AR). Dzięki temu w mądry sposób ograniczono koszta na późniejszym etapie "życia" budynku, czyli na eksploatacji budynku z funkcją wystawienniczą - opowiada o swojej koncepcji arch. Maciej Jakub Zawadzki, MJZ. - Prezentacje nie byłyby fizycznie budowane a uploadowane. Aby je zobaczyć, zamiast przewodnika czy słuchawek z nagranym tłumaczeniem zakładanych na głowę/ucho (popularne rozwiązanie w polskich muzeach,) dostawalibyśmy w cenie biletu gogle do rozszerzonej rzeczywistości. Za te rozwiązanie zostaliśmy nagrodzeni właśnie przez Niemiecki Instytut Wzornictwa. Za prawdziwą innowację - dodaje autor projektu.

W powstałym przeszklonym otwarciu mieściłaby się główna przestrzeń centrum,hall główny gdzie mieściłaby się wystawa tymczasowa oraz jeden z ważniejszych elementów projektu - refleksyjną kulę o średnicy 10 m. To w niej w środku odbywałyby się pokazy VR w wirtualnej rzeczywistości, pokazujące odwiedzającym w czasie i przestrzeni kolejne etapy rozwoju naszego świata i Ziemi. Na kolejnych piętrach mieściłaby się dalsza część ekspozycji stałej.