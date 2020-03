Mobius Architekci przekuli skazę terenu w cechę wyróżniającą projekt

Nagroda w plebiscycie European Property Awards, nominacja do nagrody Miesa van der Rohe i International Architecture Awards – projekt Edge House został wielokrotnie doceniony przez międzynarodowe gremia ekspertów. Zobaczcie dlaczego!

Pejzaż okolic Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego tworzy jednorodzinna zabudowa mieszkalna z dachami dwuspadowymi. To wynik zapisów lokalnego prawa, które narzuca zachowanie tradycyjnej formy domów o niskiej intensywności zabudowy. W tym kontekście architekt Przemysław Olczyk, właściciel biura Mobius Architekci podjął się próby realizacji nowoczesnego, podmiejskiego domu o powierzchni 860 m kw.

Podstawowym wyzwaniem architektonicznym budynku było uporanie się z ewidentną skazą terenu. Na pierwszy rzut oka wapienna skarpa rozrywająca w pół działkę istotnie ograniczała możliwości jej zabudowy. Teren u podnóża skarpy stanowił przyjemną osłonę z kolei część terenu położonego na wzniesieniu powyżej urwiska, otwierała działkę na piękną, pofałdowaną panoramę otaczających ją wzgórz, ale również na sąsiednie zabudowania. Kolejnym celem stało się więc połączenie atutów obu tych porządków jedną spójną formą.

Inwestor nie ułatwił architektom zadania polecając, aby nowoczesny dom posiadał płaski dach. Tymczasem zgodnie z miejscowymi zapisami domy w tej okolicy muszą mieć dachy dwuspadowe, z okapami i nachyleniem połaci min. 37 stopni. Architekci rozpoczęli eksperymenty na modelu. Prostopadłościenną bryłę o modernistycznej formie osadzili nad brzegiem urwiska, po czym wysunęli ją na tyle, aby siłą grawitacji osunęła się w dół. Model tzw. przewróconego pudełka wsparty u podnóża urwiska stworzył pomost pomiędzy rozdzielonymi dotąd częściami działki. Boczne ściany utworzyły wymaganą zapisami prawa krzywiznę dachu.

Obie strefy prywatną w dole działki i półpubliczną z eksponowanym otwarciem widokowym na okolicę połączono formą, która zadowoliła inwestora i wypełniła zapisy planu miejscowego.

Główne funkcje mieszkalne domu zlokalizowano w przechylonym prostopadłościanie. Strefa dzienna mieści się na poziomie terenu górnej działki, dzięki czemu salon zyskał imponujące widoki. Najwyższa kondygnacja poddasza, to część nocna domu z sypialniami i łazienkami. Z kolei u podstawy domu mieści się strefa gościnna i rekreacyjna. To one wizualnie i przestrzennie łączą się z dolną działką, której nadano również funkcje rekreacyjne i sportowe – tutaj zbudowano pełnowymiarowy kort tenisowy z boiskiem.

