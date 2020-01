Nowe biuro, nagrody i projekty: Krystyna i Ida Mikołajskie podsumowują rok 2019

Przeprowadzka do nowego biura, nagrody w międzynarodowych konkursach, a także rozpoczęcie projektowania restauracji i hoteli. Krystyna i Ida Mikołajskie, współwłaścicielki pracowni architektonicznej MIKOŁAJSKAstudio podsumowują miniony rok w branży.

Ten rok szczególnie obfitował w wydarzenia ważne dla pracowni MIKOŁAJSKAstudio. Był to dla nas nieco szalony i bardzo pracowity czas. Po pierwsze nasz zespół przeprowadził się do nowego biura. Mamy tutaj własną wzorcownię, co pozwoliło zmienić system spotkań z klientami, w trakcie których prezentujemy wybrane do projektu materiały. Zamiast objeżdżać kolejne sklepy sprowadzamy je do biura. Tutaj inwestor może w spokoju pijąc kawę obejrzeć wszystkie zaproponowane materiały, zestawione ze sobą na jednym stole.

W mijającym roku zdecydowałyśmy się mocniej postawić na obsługę inwestycji „pod klucz”. Mamy już własnego inspektora nadzoru budowlanego, który czuwa nad tym, co dzieje się na prowadzonych przez nas budowach. Otworzyłyśmy ponadto nową gałąź działalności i zajęłyśmy się projektowaniem restauracji i hoteli.

Wreszcie – last but not least – w 2019 roku pracownia MIKOŁAJSKAstudio przystąpiła do dwóch prestiżowych konkursów: European Property Awards i German Design Awards. W obu odniosłyśmy sukces, co upewniło nas, że wprowadzone zmiany były słuszne i obrałyśmy dobry kierunek na przyszłość!