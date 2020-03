Polscy architekci wyróżnieni w międzynarodowym konkursie. Zobacz koncepcję niezwykłego muzeum

Zainspirowana islandzkich krajobrazem koncepcja Muzeum Wulkanów została wyróżniona w międzynarodowym konkursie. Za projekt odpowiadają Architekci Łukasz Gąska i Marta Sowińska-Gąska wraz z Michałem Gawronem.

Architekci Łukasz Gąska i Marta Sowińska-Gąska wraz z Michałem Gawronem, współpracującym z Gąska Studio, zostali wyróżnieni w konkursie na koncepcję Islandzkiego Muzeum Wulkanów. Architekci zaprojektowali niezwykłe w swojej formie i funkcjach Islandzkie Muzeum Wulkanu, wyróżnione w konkursie organizowanym przez firmę Bee Breeders.

Inspiracją dla polskich architektów była natura – ukształtowanie terenu wokół lokalizacji muzeum. Wulkan Hverfjall którego ostatnia erupcja miała miejsce ok 2500 lat temu, położony w północnej Islandii to niezwykle piękna struktura geologiczna. I to właśnie kaldera, czyli wielkie zagłębienie w szczytowej części wulkanu, stało się dla projektantów inspiracją w projekcie głównej bryły budynku.

To nie pierwsza nagroda w karierze Gąska Studio. Architekci zostali między innymi nagrodzeni w 2018 roku w plebiscycie Tubądzin Design Awards. Wówczas Łukasz Gąska i Marta Sowińska-Gąska zdobyli Grand Prix MONOLITH, w kategorii Unlimited Architecture. W nagrodę za swoją pracę w TDA 2018 wzięli udział w nowojorskim święcie designu targach NYCxDESIGN, które podkreślają niepowtarzalne możliwości „miasta, które nigdy nie śpi” – zarówno w zakresie architektury, mody, jaki i kultury, edukacji czy możliwości ekonomicznych.