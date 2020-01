Polska marka stawia na ekologię i ogranicza ślad węglowy

Coraz więcej firm decyduje się prowadzić gospodarkę o zamkniętym obiegu. Grupa Tubądzin wykorzystuje ekologiczne rozwiązania w produkcji płytek ceramicznych i aktywnie ogranicza swój ślad węglowy.

Grupa Tubądzin w 2016 r. otworzyła jedną z najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie. Powstała ona w ekspresowym tempie 9 miesięcy, a zainaugurowanie jej działalności oznaczało wprowadzenie na rynek - przez pierwszego polskiego producenta - płyt w formacie 120 x 240 cm. Od tego czasu Ceramika Tubądzin III produkuje i promuje imponujące wielkoformatowe płytki, także we współpracy z wybitnymi projektantami – Dorotą Koziara i Maciejem Zieniem. Fabryka jest także świadoma swojej roli w dbaniu o środowisko i stosuje najlepsze praktyki mające wpływ na jego ochronę.

Do wytworzenia swoich produktów, Ceramika Tubądzin importuje najwyższej jakości surowce mineralne, potwierdzone certyfikatami jakościowymi. Są to naturalne kopaliny, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska. W fabryce wdrożono najnowsze rozwiązania, które pozwalają na minimalizowanie wpływu na środowisko. Zastosowanie systemu odzysku gorącego powietrza z pieca do suszarni rozpyłowej pozwala uzyskać najwyższej jakości granulat przy 15% redukcji zużycia gazu ziemnego. Jednym z produktów końcowych tego etapu jest „chmura” unosząca się nad fabryką, która jest niczym innym, jak czystą parą wodną, całkowicie bezpieczną dla środowiska.

Sercem fabryki jest Continua+, na której formuje się jednolitą wstęgę, z której następnie wycinane są płytki. Ta najnowocześniejsza prasa zużywa do 75% energii elektrycznej mniej w porównaniu do pras tradycyjnych, stosowanych dotychczas. Powstałe w tym procesie odpady są w całości poddawane recyclingowi.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie pieca EKO, w którym wypalane są udekorowane już płytki, możliwe jest obniżenie o około 10% zużycia gazu ziemnego, co w efekcie przekłada się na 30% mniejszą emisję dwutlenku węgla do środowiska.

Fabryka jest na bieżąco modernizowana. Załoga specjalistów zatrudnionych w niej śledzi pojawiające się na rynku nowe rozwiązania, które wdrażane są w celu ciągłego doskonalenia procesu i produktów. W sierpniu 2019 r. otwarta została nowa linia polerska, która pozwala na uzyskanie wręcz idealnej, lustrzanej powierzchni płytek polerowanych, zaspokajając tym samym gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Ponieważ proces ten odbywa się w środowisku wymagającym zastosowania wody, Ceramika Tubadzin III zainwestowała w nową ekologiczną oczyszczalnię, dzięki której jest w stanie zaoszczędzić rocznie taką jej ilość, którą można by czterdziestokrotnie wypełnić halę produkcyjno-magazynową.

Na etapie końcowym płytki pakowane są w kartonowe opakowania, wytwarzane na miejscu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, dostosowujących wielkość wycinanych arkuszy do pakowanych płytek, co eliminuje możliwe straty opakowań. W 2019 r. Ceramika Tubądzin III przyczyniła się dzięki temu do redukcji śladu węglowego w wysokości 410,04 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Działając w trosce o naturę poddała procesowi odzysku i recyclingu opakowania wprowadzone na rynek.