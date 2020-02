Polska marka wyrusza "w trasę" po Europie Centralnej i Wschodniej

Ukraina, Mołdawia, Rosja i Węgry - te cztery państwa są na grafiku spotkań z cyklu Tubądzin Arena Design. Motywem przewodnim tegorocznej akcji organizowanej przez polską markę jest "zero waste".

Po sukcesach „Tubądzin Arena Design – wellbeing” w 2019 r. na Ukrainie i na Węgrzech, firma postanowiła poszerzyć swoje działania na kolejnych rynkach eksportowych. Do udziału w tegorocznej edycji zaproszono, oprócz biur węgierskich i ukraińskich, najlepsze biura projektowe i architektów z Mołdawii i Rosji.

Ceramika Tubądzin od wielu lat stawia na współpracę z architektami – są oni nie tylko partnerami biznesowymi, ale też kreatywną inspiracją. Ideą edycji programu realizowanego z zagranicznymi partnerami w 2020 r. jest hasło „zero waste” czyli praca z architektami nad nowym podejściem do korzystania z zasobów podczas pracy przy tworzeniu obiektów, przestrzeni czy produktów, które służyć mogą odbiorcom przez długie lata. Program Tubądzin Arena Design skupia się w tym roku na zmianach zachodzących w życiu nie tylko człowieka, ale też pokoleń. Z tej szerokiej i długotrwałej perspektywy przygląda się odpowiedzialności architekta związanej ze zrównoważonym planowaniem przestrzeni oraz obiektów – zarówno prywatnych, jak i użyteczności publicznej.

Partnerami wydarzenia na Ukrainie jest Biuro Architektoniczne i Projektowe Agencja Zdorenko. Patronatem i wsparciem objął je także najważniejszy magazyn wnętrzarski – Prima Interior. Pierwsze z wydarzeń z serii „Tubądzin Arena Design – zero waste” otworzył we Lwowie 23.01.2020 wiceprezes zarządu Grupy Tubądzin, Amadeusz Kowalski, który zwrócił uwagę na to z jaką świadomością Tubądzin podchodzi do swojej działalności, której celem jest nie tylko dostarczanie pięknych produktów, ale też brak marnotrawstwa, ciągle ulepszane, najnowocześniejsze technologie i odpowiedzialność za środowisko.

– Energia, która pojawiła się na pierwszych spotkaniach we Lwowie i Dnieprze pozwala nam wierzyć, że nasz program jest potrzebny nie tylko pod kątem dbania o planetę i odpowiedzialnego projektowania, ale także zapotrzebowania na te tematy. Już po dwóch spotkaniach z ukraińskimi architektami widzimy wielką wartość wspólnych rozmów o zrównoważonym projektowaniu na rzecz zarówno ludzi, jak i środowiska. Frekwencja w tych dwóch miastach przerosła nasze oczekiwania, a na sali zobaczyliśmy najlepsze lokalne biura architektoniczne – mówi Ewa Kryszkiewicz, Development and Cooperation with Architects Manager, pomysłodawczyni Tubądzin Arena Design.

Oprócz paneli dyskusyjnych moderowanych przez Ewę Kryszkiewicz, uczestnicy spotkań ilustrują swoje pomysły kreatywnymi moodboardami, wykonanymi w trakcie Tubądzin Arena Design. Mają one na celu wzajemne inspiracje i dzielenie się widzą, a najlepsze z nich mogą liczyć na wsparcie i promocję produktów firmy Tubądzin.

Dzięki zaangażowaniu i świadomym rynkowo działaniom przedstawicieli handlowych firma zbudowała na rynku ukraińskim silne relacje z architektami, owocujące zaufaniem i ścisłą współpracą. Tubądzin jest na Ukrainie bardzo znaną i cenioną marką w branży płytek ceramicznych. W dotychczasowych panelach w 2019 i 2020 r. wzięło już udział ponad 800 architektów i przedstawicieli branży – z Ukrainy i spoza niej. Spotkania w Rosji, na Ukrainie i Węgrzech dodatkowo wzmocnią prestiż i obecność marki na rynkach wschodnich.

Planowane spotkania „Tubądzin Arena Design – zero waste” w 2020 r.:

19.02.20. Kijów (Ukraina)

5.03. Kiszyniów (Mołdawia)

26.03. Kaliningrad (Rosja)

12.03 Charków (Ukraina)

2.04.20 Budapeszt (Węgry)

9.04.20 Odessa (Ukraina)