Prace polskiej artystki wzbogacą globalną kolekcję sztuki banku Standard Chartered

Bank Standard Chartered, który rozwija w Warszawie swoje globalne centrum usług biznesowych, rozszerza swoją kolekcję sztuki o portrety polskiej artystki Marty Zawadzkiej.

- Nasze zbiory składają się z ponad 750 portretów wystawionych w 27 biurach należących do globalnej sieci placówek banku. Motywem przewodnim kolekcji jest różnorodność znajdująca się w sercu Standard Chartered. Stanowi ona integralną część naszych przestrzeni biurowych i strategii pozycjonowania marki - mówi Sonia Rossetti, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w regionie Europy i Ameryk w Standard Chartered, która zarządza globalną kolekcją sztuki banku.

Obraz „Her Face” (100x100 cm, techniki mieszane na płótnie, 2018) to portret młodej kobiety, stworzony z wykorzystaniem fluorescencyjnych barw i trwałych farb, który zostanie wyeksponowany w nowym biurze globalnego centrum usług Standard Chartered w Warszawie, w budynku The Warsaw Hub.

- Wielość barw i technik wykorzystanych przez Martę Zawadzką na obrazie „Her Face” symbolizuje różnorodność, która jest tym, co nas wyróżnia. Działamy na ponad 60 rynkach, a nasi pracownicy reprezentują 125 narodowości. Postać uwieczniona na tym portrecie symbolizuje nasze zaangażowanie we wspieranie kobiet w różnych dziedzinach oraz tworzenie zrównoważonego pod względem płci miejsca pracy. Jesteśmy dumni, mogąc zaprezentować ten obraz w naszym nowym biurze - mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca globalnym centrum usług Standard Chartered w Polsce.

Obraz „Lena” (130x130 cm, techniki mieszane na płótnie, 2019) został wyeksponowany

w globalnej centrali banku, która znajduje się przy Basinghall Avenue w sercu londyńskiego centrum finansowego, City. Podobnie jak „Her Face”, ten obraz również przedstawia młodą kobietę z wykorzystaniem żywych barw.

- Współpraca z bankiem Standard Chartered to dla mnie ogromna przyjemność i wyróżnienie. Po wizycie w głównej siedzibie banku w Londynie i obejrzeniu wyeksponowanej tam części kolekcji, jestem pod wrażeniem zaangażowania tej instytucji w budowanie zbiorów. Zgromadzona przez Standard Chartered kolekcja portretów jest imponująca, jej elementy zostały wyselekcjonowane z wielką starannością i autentyczną dbałością o różnorodność. Pierwszy raz miałam okazję współpracować z instytucją finansową, która w tak odpowiedzialny i świadomy sposób podchodzi do zagadnienia sztuki oraz do współpracy z artystami. Działam na skalę międzynarodową, a w mojej twórczości staram się nawiązywać do wielokulturowości dzisiejszego świata, kooperacja z bankiem obecnym na tak wielu różnych rynkach na świecie jest więc dla mnie wspaniałą przygodą - mówi Marta Zawadzka, autorka obrazów „Her Face” i „Lena”.

Marta Zawadzka mieszka w Warszawie, jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Za pomocą żywych kolorów i ruchu tworzy obrazy oddające dynamikę współczesnego życia. Jej prace były prezentowane w galeriach i na wystawach w Wielkiej Brytanii, USA, Monko, Holandii, Singapurze, Hongkonku, Tajwanie, Filipinach, Belgii, Meksyku, Indiach, Francji, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, Kanadzie, Malezji, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej i Polsce. Znalazła się w prestiżowym zestawieniu Saatchi Art pt. „On the rise – 25 Emerging Artists from Eastern Europe” oraz "Collectors Favourites" SaatchiArt.com w 2019 roku.