Pracownia Projektowa MGN z nagrodą German Design Award

Pracownia Projektowa MGN została wyróżniona przez Niemiecką Radę Projektową w prestiżowym międzynarodowym konkursie German Design Awards. Zobaczcie wnętrze nagrodzone w kategorii Excellent Architecture - Interior Architecture.

German Design Award to jeden z najbardziej popularnych konkursów projektowych, który cieszy się ogromnym uznaniem na świecie. Prezentuje aktualne trendy, nowe kierunki w projektowaniu wnętrz oraz promuje najnowocześniejsze wzornictwo. Ta prestiżowa międzynarodowa nagroda przyznawana przez Niemiecką Radę Projektową w 2019 roku z 5400 zgłoszeń z 63 krajów, wybrała projekt Apartament w Centrum w kategorii Excellent Architecture - Interior Architecture.

Nagrodzony Apartament w Centrum projektowany był dla inwestorów na stałe mieszkających w Stanach, polskie wnętrze miało być przede wszystkim funkcjonalne, komfortowe i nowoczesne. Klienci nie mieli ograniczeń ani w czasie, ani budżecie. Na projektowanej powierzchni 114 mkw. poza salonem z kuchnią, niewielką garderobą, łazienką, toaletą, zaprojektowano dodatkowe dwie sypialnie. Szukając dodatkowej powierzchni na przechowywanie, architektka wnętrz Małgorzata Górska Niwińska starała się ukryć szafy, innym zaś razem maksymalnie eksponując nietuzinkowe fronty, na przykład oryginalną grafikę, widoczną na meblach w toalecie. Dzięki nowoczesnej metodzie tłoczenia powierzchni, udało się uzyskać rodzaj faktury prezentującej się dużo ciekawiej niż tapeta czy tynk strukturalny.

We wnętrzu apartamentu dominuje kamień, występuje on zarówno w łazience, toalecie, salonie pod postacią płyt podłogowych Crema Marfil czy też granitowego blatu w kuchni. Niesamowite wrażenie robi płyta brazylijskiego granitu Copocabana, którą zainstalowano w strefie prysznica. We wnętrzach znajduje się sporo transparentnych materiałów, począwszy od dużego, szklanego stołu, poprzez opalizujące, ciemne szkło witryny w salonie, które nawiązują stylistyką do grafitowych frontów zabudowy kuchennej.

W salonie wrażenia robią żyrandole Eichholtz , a powierzchnię apartamentu powiększają lustra, które znajdują się w całym apartamencie - w niewielkiej sypialni porządkują przestrzeń i optycznie powiększają pomieszczenie. W holu ogromne lustro w czarnej ramie idealnie komponuje się z jasno szarymi ścianami. Lustra znajdują są jeszcze w łazience, gdzie geometrycznie zestawione z umywalkami wprowadzają do wnętrza harmonię i optycznie powiększają to małe pomieszczenie.

Cała kolorystyka apartamentu utrzymana jest w szarościach, ale żeby nie było monotonnie, Małgorzata Górska- Niwińska zaproponowała różne odcienie tego koloru od jasno szarych ścian, poprzez ciemniejszą skórzaną tapicerkę, po grafitową zabudowę kuchenną wykończoną na wysoki połysk.

W całym wnętrzu zastosowano inteligentne rozwiązania takie jak podświetlane uchwyty z czujkami reagującymi na ruch w kuchni, automatyczne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, systemem audio, roletami, zasłonami, systemem alarmowym. W apartamencie zastosowano innowacyjne typy oświetlenia - miejscowego, punktowego, w postaci sufitowych listew ledowych, ale także stylowych lamp czy oryginalnych żyrandoli.