Projekt Kryštofa Nosála z iF Design Award

Zaprojektowana przez Kryštofa Nosála kolekcja baterii łazienkowych Puri zdobyła swoją pierwszą międzynarodową nagrodę - iF Design Award.

Dominującym motywem nowej serii baterii łazienkowych PURI zaprojektowanych przez designera Kryštofa Nosála jest okrągły profil cylindra. – Inspiruje mnie styl wolny od wszystkich zbędnych elementów. Zaokrąglone krzywizny tworzą korpus baterii, której minimalistyczny kształt wyróżnia się czystą i surową formą poszczególnych elementów – wyjaśnia autor Kryštof Nosál.

W ramach kompleksowego zestawu obejmującego najczęściej używanej baterie łazienkowe (dwa typy baterii umywalkowych, baterię termostatyczną i wannową) Ravak prezentuje unikalne techniczne rozwiązanie dla baterii wannowej. Zewnętrzny korpus baterii został wizualnie pozbawiony przełącznika, a jego funkcję przejęła obrotowa, ceramiczna głowica. Całe sterowanie baterią, w tym przełączenia funkcji wanna/prysznic, sterowanie natężeniem strumienia i temperaturą wody, jest kontrolowane przez przesunięcie uchwytu w prawo lub w lewo. –Uproszczone sterowanie jest bardziej przyjazne dla użytkownika, brak widocznego przełącznika dodaje urody baterii, a samo rozwiązanie jest unikalne na rynku – dodaje Jan Vagner Product Manager.

Marka już po raz czwarty zdobyła nagrodę iF Design Award. Po raz pierwszy nagrodę zdobył koncept 10° w roku 2016, uznane jury zdobyły także umywalki Moon (2018), wanna wolnostojąca Solo (2019), a w tym roku nowa seria baterii łazienkowych Puri.

iF Design Award od 67 lat jest europejskim liderem w konkursach wzornictwa, co czyni go najstarszym, niezależnym i prestiżowym konkursem w branży. Tegoroczny iF został oceniony przez jury składające się z 70 ekspertów z ponad 20 krajów w kategoriach Produkt, Opakowanie, Komunikacja, Usługi, Architektura i Projektowanie Wnętrz, według kryteriów innowacyjności, wyrafinowania produktu, jego wyjątkowości oraz wydajności.