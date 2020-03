PropTech Foundation będzie katalizatorem transformacji cyfrowej?

Liderzy polskiego rynku nieruchomości zakładają PropTech Foundation, której celem jest sprawna transformacja cyfrowa branży. Celem fundacji jest stworzenie społeczności skupionej wokół innowacyjności, która będzie łączyć wszystkich przedstawicieli rynku nieruchomości: firmy doradcze, deweloperów, firmy budowlane, właścicieli, ale także start-upy, inwestorów, miasta, samorządy oraz środowiska akademickie.

Polski rynek nieruchomości to jeden z filarów polskiej gospodarki i jeden z silników jej wzrostu. Jesteśmy największym rynkiem biurowym w regionie CEE i 8 rynkiem pod względem podaży nieruchomości magazynowych w Europie. Polskie miasta aktywnie poszukują ekologicznych rozwiązań gwarantujących zrównoważony rozwój i lepsze otoczenie dla mieszkańców. Rynek czekają teraz duże zmiany, do których liderzy branży chcą się dobrze przygotować. Te wyzwania są efektem zmiany stylu życia i oczekiwań użytkowników oraz koniecznością rewitalizacji dużej części istniejących zasobów nieruchomości.

– Nowe technologie są ogromną szansą dla sektora i mogą być skuteczną odpowiedzią na zmieniające się potrzeby. Rynek nieruchomości komercyjnych jest konserwatywny i wolno przyjmuje innowacje. Jednak wymagania dotyczące budynków są już inne niż jeszcze 5 lat temu – muszą być ekologiczne, wielofunkcyjne i inteligentne – zaznacza Michał Kozłowski, współzałożyciel PropTech Foundation.

– Sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce i regionie wchodzi teraz w bardzo ważną fazę rozwoju. Przez ostatnie 20 lat zbudowaliśmy, praktycznie od zera, nową infrastrukturę biurową i usługową. Jednak to, co było nowoczesne i innowacyjne jeszcze 10 czy 15 lat temu, teraz wymaga rewitalizacji. Kończy się właśnie pierwszy cykl życia nieruchomości. W dojrzałych gospodarkach zasoby przechodzą taką rewitalizację wielokrotnie podczas swojego życia. W Londynie czy Nowym Jorku 100-letnie budynki biurowe są wysoko certyfikowane i sprawne technologicznie. Teraz polski rynek musi przejść przez tą zmianę i to będzie ruch masowy, fundamentalny dla całej gospodarki. Mamy ok. 7,7 mln mkw. powierzchni biurowej starszej niż 5 lat. To jest gigantyczna skala wyzwań i technologia jest tutaj kluczowa – dodaje.

Na rynku widać wyraźny postęp w podejściu do tego tematu, potrzebę zmian oraz chęć do wdrażania innowacji. Dlatego Proptech Foundation chce przystąpić do realnych działań, które będą nastawione na wykorzystanie technologii przynoszących korzyści wszystkim uczestnikom rynku, czego przykładem jest poprawa bezpieczeństwa i doświadczenia użytkowników, wzrost efektywności i ekologia, a w efekcie - wzrost wartości budynków dla właścicieli i inwestorów.

Celem fundacji jest stworzenie społeczności skupionej wokół innowacyjności, która będzie łączyć wszystkich przedstawicieli rynku nieruchomości: firmy doradcze, deweloperów, firmy budowlane, właścicieli, ale także start-upy, inwestorów, miasta, samorządy oraz środowiska akademickie. Tak zbudowana platforma branżowa umożliwi wgląd w prawdziwe potrzeby rynku, ale przede wszystkim zapewni wymianę wiedzy i najlepszych praktyk.