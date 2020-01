Rekord akcji "Architekci grają dla WOŚP". Zebrano ponad 60 tys. złotych!

Już drugi raz platforma Architecture Snob zorganizowała akcję “Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Tegoroczna edycja okazała się wielkim sukcesem. Zebrano ponad 60 tysięcy złotych.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 12 stycznia 2020 roku. W aukcjach “Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” można było wylicytować m.in. projekt domu jednorodzinnego bez limitu powierzchni od biura Karpiel Steindel Architektura, koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z projektantem Tomaszem Koniorem czy herbatkę z Robertem Koniecznym w jego Arce w Brennej.

- “Architekci grają dla WOŚP to świetna inicjatywa. Nasi darczyńcy udowodnili, że mają wielkie serca i mocno licytowali. Okazało się, że projekt domu wylicytował wybitny piłkarz reprezentacji Polski. To zapowiada dalszy ciąg akcji z czerwonym serduszkiem” - mówią Jan Karpiel-Bułecka i Marcin Steindel z biura Karpiel Steindel Architektura, których licytacja przekroczyła kwotę 40 tys. zł. Druga najbardziej dochodowa licytacja to “Herbatka w Arce Koniecznego z jej projektantem Robertem Koniecznym, która została wylicytowana za kwotę 5 tys. zł.

Cały dochód z tegorocznych zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie przeznaczony na zakup najnowocześniejszych urządzeń potrzebnych do ratowania życia i zdrowia dzieci, ze szczególnym naciskiem na chirurgię ogólną, kardiochirurgię i neurochirurgię.