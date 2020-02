Rok z życia pracowni Tremend

Miniony rok upłynął architektom warszawskiego biura Tremend pod znakiem nowych przestrzeni hotelowych, komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Podsumowując 2019 rok, na swoim koncie Tremend zapisać może liczne sukcesy w obszarze realizacji hotelowych. W tej branży Magdalena Federowicz-Boule, architektka i prezes zarządu Tremend Sp. z o.o. widzi duży potencjał rozwojowy.

– Coraz więcej inwestorów zauważa potrzebę współpracy z architektami, co bardzo nas cieszy, ponieważ dzięki temu powstaje wiele interesujących realizacji. Rok 2019 był dla nas czasem szczególnie intensywnej pracy, która zaowocowała nagrodami. Wiele spośród działań zapoczątkowanych w ubiegłym roku będziemy kontynuować – podsumowuje Magdalena Federowicz-Boule.

Hotelowe sukcesy

Jednym z większych ubiegłorocznych sukcesów okazała się realizacja projektu wnętrz hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. To pierwszy w Polsce obiekt nowego europejskiego brandu Louvre Hotel. Nietuzinkowy wystrój nawiązuje do chińskiej tradycji, uwzględniając przy tym oczekiwania europejskich gości. Krakowska realizacja dowodzi, że architektura może mówić międzynarodowym językiem, łączącym dwie odległe od siebie kultury. Projekt został już zauważony i doceniony przez jury konkursów.

Mówiąc o sukcesach warto również wspomnieć apartamenty Tulip Residences, które powstają właśnie na warszawskiej Pradze. – Projekt został stworzony w wysokim standardzie, z myślą o miłośnikach nieszablonowych wnętrz. Postawiliśmy tu na eklektyzm i zabawę stylem. Chcieliśmy, by apartamenty się wyróżniały, by ich wystrój był nowoczesny i pełen energii. Odwołując się do fabrycznego klimatu Pragi, wprowadziliśmy elementy nawiązujące do stylu industrialnego, które świetnie korespondują z klasycznymi rozwiązaniami – wyjaśnia Magdalena Federowicz-Boule. – Będziemy kontynuować współpracę zapoczątkowaną w 2019 roku z Tulip Residence. Na bazie standardów projektowych opracowanych dla tej marki w Paryżu powstaje także obiekt w Joinville-le Pont – dodaje.

2019 rok przyniósł także kolejne realizacje dla marki Ibis Styles. Należący do grupy Accor Hotels brand słynie z licznych nawiązań do lokalnej kultury, a także umiłowania do storytellingu. W związku z tym w projekcie wnętrz hotelu Ibis Styles Bolesławiec, architekci Tremend wykorzystali najbardziej znany lokalny produkt – ceramikę Bolesławiec. Motywem przewodnim aranżacji stały się nawiązania do historii oraz procesu wytwarzania oryginalnych miejscowych wyrobów ceramicznych. Z kolei wystrój lubelskiego obiektu Ibis Styles, ulokowanego na Starym Mieście nawiązuje do miejskich legend. Odwołania do najbardziej znanych opowieści goście odkrywają w każdym z pokoi.

– Podróżując szukamy obecnie nie tylko noclegu, zależy nam przede wszystkim na doświadczeniach. Przekraczając próg hotelu, jesteśmy ciekawi, co nas spotka. Oczekujemy efektu WOW! Dlatego projektując hotelowe wnętrze warto wyjść poza schematy i znaleźć sposób, by zaintrygować odwiedzających. W przypadku Ibis Styles w Lublinie postanowiliśmy zabrać gości w podróż śladami miejskich legend. Stąd detale nawiązujące do poszczególnych opowieści – wyjaśnia prezes Tremend.