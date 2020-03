Społeczny projekt dwóch architektek. Powstaje ośrodek dla osób niepełnosprawnych

Paula Klama oraz Marika Sypniewska to architektki, które zainicjowały projekt "7 grzechów głównych osób pełnosprawnych", a także inicjatywę realizacji ośrodka, uczącego osoby niepełnosprawne niezależności. Teraz potrzebny jest gruntowny remont!

Paula Klama, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, a także autorka wierszy z zaprojektowaną formą graficzną oraz Marika Sypniewska, absolwentka Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury i Ubranistyki, artystka fotograf zaangażowana w liczne projekty artystyczne stworzyły wspólnie projekt "7 grzechów głównych osób pełnosprawnych". Architektki od wielu lat będące wolontariuszkami Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej" w ramach projektu starają się nakłonić osoby pełnosprawne, aby doceniły to, co mają, w tym zdrowe ciało oraz do realizacji swoich marzeń za pomocą inspirujących wierzy i fotografii.

Z projektem wiąże się również inicjatywa stworzenia ośrodka, w którym osoby niepełnosprawne z całej Polski mogłyby uczyć się niezależnie żyć. Osada Janaszkowo, bo tak nazywa się ośrodek, miałaby powstać w Wąsoszach pod Koninem. Znajduje się tam dwupoziomowy, nieużywany budynek o powierzchni blisko 2 tys. mkw., otoczony przez 2,5-hektarowy park nad jeziorem. Budynek wymaga jednak gruntownego remontu i wyposażenia, a także dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. likwidacja progów, stromych schodów, budowa wind etc.)

Inicjatorzy akcji chcą stworzyć miejsce, które zapewniałoby poczucie bezpieczeństwa jak w domu. Jednocześnie ośrodek ma planowo zapewnić mieszkania treningowe (Akademia) dla osób niepełnosprawnych, które będą się w nich uczyć niezależnego życia, Port, w którym rodzice będą mogli zostawić swoje dziecko pod troskliwą opieką, Osadę, w której mieszkać będą osoby potrzebujące wsparcia w czynnościach, których same nie mogą wykonać czy wreszcie miejsce spotkań i zabaw dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w Pracowni. W podziemiu budynku zaplanowano natomiast część rehabilitacyjną, wyposażoną w profesjonalny, nowoczesny sprzęt.

Koszt prac remontowych szacowany jest na ponad 4 mln złotych. Do tej pory udało się zebrać 300 tys. zł. na realizację pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego m.in. zbudowany zostanie szyb windowy, doprowadzone instalacje i zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Projekt wesprzeć można finansowo za pośrednictwem Fundacji Podaj Dalej. Więcej informacji na stronie osadajanoszkowo.pl