Startuje kolejna edycja spotkań dla projektantów wnętrz

Zapraszamy do udziału w nowej, odświeżonej formule spotkań dla projektantów wnętrz Studio Dobrych Rozwiązań! Edycja 2020 to program pełen ciekawych prezentacji, wykłady ekspertów, więcej dynamicznych dyskusji oraz pełne inspiracji wystąpienia architektów i projektantów.

Studio Dobrych Rozwiązań to spotkania adresowane do architektów i projektantów wnętrz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie projektowania wnętrz łazienek i kuchni oraz strefy dziennej. Uczestnicy każdego spotkania mają okazję zapoznać się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami przeznaczonymi do stosowania we wnętrzach. Studio Dobrych Rozwiązań to okazja by poznać nowości oferowane przez producentów oraz praktyczne szczegóły dotyczące sposobów ich montażu, instalacji, zastosowania.

W 2020 roku przed nami aż szesnaście spotkań w całej Polsce, podczas których będzie można skorzystać z wiedzy m.in. z zakresu trendów i nowości w urządzaniu wnętrz, poznać nowe rozwiązania i technologie użyteczne w pracy projektowej oraz aktywnie uczestniczyć w networkingu i nawiązywaniu nowych kontaktów.

Studio Dobrych Rozwiązań w roku 2020 to:

• 16 spotkań w 16 miastach w całej Polsce

• czytelny podział spotkania na bloki tematyczne: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Świat Salonów i Sypialni, Dekoracje i materiały wykończeniowe, Smartdom, Zaprojektuj to – technologie

• w programie: prezentacje, wykłady ekspertów oraz dyskusje z udziałem partnerów spotkania i zaproszonych gości: architektów i projektantów

• większa interakcja z uczestnikami spotkania: podsumowujące każdy blok tematyczny dyskusje i sesje Q&A (Questions and Answers)

• networking w miłej atmosferze, przy pysznej kawie i smacznym lunchu

• warsztat pracy architekta: social media w zawodzie projektanta, kreowanie własnej marki, profesjonalna fotografia wnętrz, sztuka negocjacji z klientem

• goście specjalni: od pomysłu do realizacji - jak powstawały najciekawsze projekty architektoniczne i wzornictwa przemysłowego ostatnich lat

• dodatkowe konkursy i quizy z nagrodami dla uczestników

Jesteś projektantem wnętrz? Już teraz zarejestruj się na najbliższe spotkania:

10 marca, Toruń (Hotel Bulwar) >>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<<

18 marca, Lublin (Ibis Styles Stare Miasto) >>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<<

26 marca, Olsztyn (Przystań Hotel&Spa) >>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<<

2 kwietnia, Kraków (Hilton Garden INN) >>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<<

Chciałbyś zaprezentować swoje produkty i rozwiązania w trakcie spotkania? Zostań partnerem Studia Dobrych Rozwiązań:

Kontakt dla firm zainteresowanych współpracą: reklama@publikator.com.pl, kom. 609 792 074

Organizatorem spotkania jest magazyn Dobrze Mieszkaj oraz portal Dobrzemieszkaj.pl.