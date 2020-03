VI Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz ASP

W Krakowie w dniach 07-31.03.2020 odbędzie się VI Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz inAW. Tematem przewodnim będzie przyszłość projektowania i projektowanie przyszłości.

XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych oraz kształtujących obszar naszego życia. Architektura, która nas otacza, jest przestrzenią na równi materialną i niematerialną, wypełnioną treściami, emocjami, systemem wzajemnych powiązań, zależności i interakcji. VI Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz inAW 2020 skupi się na sposobie myślenia o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości w myśl: IN THE FUTURE. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 07-31.03.2020.

VI Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz organizowane pod patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Kra­kowie, Profesora Stanisława Tabisza, odbędzie się w dniach 7–31 marca 2020 r. m.in. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz Pawilonie Wyspiańskiego. Tegoroczna, szósta już edycja Biennale Architektury Wnętrz stano­wi część obchodów 70-lecia Wydziału Architektury Wnętrz. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz brzmi: in (the) FUTURE_perspektywa sztuki przestrzeni_”inAW 2020”.

Szósta edycja wydarzenia poświęcona jest myśleniu o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości, w kontekście zmieniających się relacji międzyludzkich i relacji człowieka z otoczeniem. Proces nieliniowy, oparty na empatii i eksperymentach, narzędziach pochodzących ze strategicznego prognozowania, zmierza w stronę prototypowania jutra. Kształt przestrzeni, w której żyjemy, jest wypadkową działań planowanych i zupełnie przypadkowych, lepszych i gorszych interwencji, udanych i nieudanych obiektów i miejsc, w zależności od coraz nowszych aspektów środowiskowych i społecznych.

W ramach Biennale – pod hasłem In (the) FUTURE_perspektywa(y) sztuki przestrzeni

w dniu 12 marca 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem zaproszonych gości, a 20 marca 2020 r. Międzynarodowy Panel OPEN SPACE. 7 marca 2020 r. nastąpi otwarcie wystawy prezentującej działalność twórczą pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP_INTERDYSCYPLINARNI_kadra_WE ARE THE FUTURE, która zapoczątkuje całe wydarzenie.

Podczas Biennale odbędzie się projektowy konkurs studencki pod hasłem: The Future is Now! future living / future experience / future humanity. Młodzi projektanci mają za zadanie pokazanie sposobu myślenia o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości, w kontekście zmieniających się relacji międzyludzkich i relacji człowieka. Nagrodą główną jest indeks na studia Architektury Wnętrz II stopnia ASP w Krakowie.

VI Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz to wyjątkowy event, który skupia wokół siebie wybitnych artystów z Polski i Europy. Podczas wydarzenia swoje twórcze manifesty zaprezentują, także wszystkie Wydziały Architektury Wnętrz z Polski i Europy współpracujące z krakowskim wydziałem ASP.