Wrocławscy architekci z kolejną nagrodą na koncie. Doceniono projekt w Poznaniu

Projekt pracowni AP Szczepaniak właśnie zwyciężył w kolejnym międzynarodowym konkursie. Atal Warta Towers przyciąga uwagę nowatorskim pomysłem i geometryczną koncepcją. Inwestycja powstaje w Poznaniu.

Wrocławskie biuro projektowe AP Szczepaniak zdobyło kolejną w tym roku nagrodę w międzynarodowych konkursach architektonicznych. Tym razem architekci zwyciężyli w Urban Design & Architecture Desing Awards 2019 w kategorii „Mixed Use (Concept)" za projekt Atal Warta Towers w Poznaniu. - Ta nagroda bardzo nas uszczęśliwia. Projekt Atal Warta Towers na pewno na nią zasługuje, cieszymy się, że to właśnie on został wyróżniony – przyznaje Artur Szczepaniak, projektant główny. – Prestiżowe nagrody zdobyte w międzynarodowych konkursach i plebiscytach architektonicznych są wymarzonym prezentem na 20. urodziny pracowni. Za nami bardzo udany rok, obfitujący w wiele wspaniałych wydarzeń, owocną pracę projektową oraz liczne sukcesy – podsumowuje Artur Szczepaniak.

W konkursie UDAD Awards biorą udział znane i renomowane pracownie architektoniczne z całego świata. W gronie zwycięzców znaleźli się przedstawiciele krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Hiszpania, Holandia, Armenia, Brazylia, Puerto Rico i Rwanda. Celem konkursu organizowanego przez APR jest rozpowszechnienie na świecie wartościowych projektów autorstwa profesjonalnych architektów oraz studentów.