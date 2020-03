Współpraca IKEA i Ministerstwa Aktywów Państwowych

W trudnym czasie walki z epidemią IKEA zdecydowała się na zaoferowanie wsparcia w miejscach nieoczywistych, ale kluczowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa. Firma przekazała łóżka oraz pościel do tymczasowych miejsc noclegu dla pracowników elektrowni, elektrociepłowni i rafinerii.

REKLAMA

IKEA Retail Polska we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wsparła pracowników obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce. W ramach darowizny IKEA przekazała łóżka oraz pościel do tymczasowych miejsc noclegu dla pracowników elektrowni, elektrociepłowni i rafinerii. Aby państwo mogło sprawnie funkcjonować w czasie kryzysu, kluczem będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia osób pracujących w zakładach, które zapewnią nieprzerwane dostawy energii i najważniejszych usług.

IKEA Retail Polska we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, przekazała wyposażenie dla pracowników obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce. Przekazane łóżka, pościel i koce posłużą do zorganizowania tymczasowych miejsc noclegu dla pracowników kluczowych przedsiębiorstw. Blisko 2 tysiące produktów, trafiło już do zakładów takich, jak elektrownie, elektrociepłownie czy rafinerie i w każdej chwili mogą stanowić wsparcie dla kilkusetosobowych zespołów pracowników tych zakładów.

– Sytuacja, w której pracownicy kluczowych zakładów nie mogliby pracować z powodu choroby lub kwarantanny, mogłaby się zakończyć przestojami w pracy tych zakładów i utrudnieniami, które odczułyby np. szpitale, podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo czy zaopatrzenie w żywność w Polsce. Mogłoby to też utrudnić działanie najważniejszych struktur w kraju i wpłynąć na bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego po rozmowach z Ministerstwem Aktywów Państwowych zdecydowaliśmy na szybkie działania, przekazując artykuły, które były potrzebne – tłumaczy Maciej Krzyczkowski, Kierownik ds. Współpracy z Sektorem Publicznym w IKEA Retail Polska.

Infrastruktura krytyczna to obiekty, urządzenia i usługi niezbędne do funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa jego obywateli. Należą do niej m.in. systemy zaopatrzenia w energię, sieci łączności, sieci teleinformatyczne, systemy finansowe, transportowe czy zaopatrzenia w wodę i w żywność.

– W sytuacjach wyjątkowych, takich, jak stan zagrożenia epidemicznego, sprawne, nieprzerwane działanie infrastruktury krytycznej jest kluczowe, aby państwo mogło funkcjonować bez zakłóceń. Dlatego priorytetem w sytuacji zagrożenia staje się to, aby ewentualne zakłócenia w działaniu np. elektrowni były krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki, a pracownicy tych zakładów, mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę – mówi Bartosz Pelk, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych.