Wyjątkowe plakaty na Dzień Kobiet od marki &Other Stories

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet marka &Other Stories zaprosiła dziewięć utalentowanych fotografek do stanięcia przed własnymi obiektywami. Bohaterki projektu stworzyły serię autoportretów, które skłaniają do refleksji nad wyrażaniem siebie w najbardziej autentyczny sposób. Co ważne, autoportrety dostępne są w limitowanej edycji plakatów, a zyski ze sprzedaży idą na szczytny cel.

REKLAMA

- Marka & Other Stories od zawsze wspiera kobiety w ich indywidualności. W tym roku chcieliśmy uczynić Międzynarodowy Dzień Kobiet prawdziwdzym świętem autoekspresji. Zaproponowaliśmy współpracę naszym ulubionym fotografkom: poprosiliśmy, aby opowiedziały swoje historię za pomocą autoportretów. Mamy nadzieję, że ich prace zainspirują nasze klientki do refleksji nad obrazem samych siebie oraz zachęcą do odkrycia tej pradawnej gałęzi sztuki na nowo - mówi Anna Nyrén, szefowa kolekcji specjalnych & Other Stories.

Gia Coppola, Wang Ziqian, Amanda Charchian, Grace Bukunmi, Lottermann & Fuentes, Wai Lin Tse, Laura Kampman i Ewa-Marie Rundquist to dziewięć utalentowanych fotografek, których prace i opowieści przedstawia & Other Stories. Co ważne, autoportrety dostępne są w limitowanej edycji plakatów. Zyski uzyskane z ich sprzedaży, a także 1 euro za każdy autoportret udostępniony w marcu na Instagramie z hasztagiem #herimageherstory, przekazane zostaną organizacji CARE, która walczy z ubóstwem obejmując kobiety i dziewczęta szczególną troską.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet 2020 r. & Other Stories obchodzi siódme urodziny. Od powstania w 2013 roku, marka współpracowała z wieloma różnorodnymi utalentowanymi kobietami. Do tej pory zrealizowano projekty z takimi artystkami, jak Kim Gordon, Rachel Antonoff, Lena Dunham, Iris Apfel, Hari Nef, Kate i Laura z marki Rodarte, Giorgia Lupi, Tennessee Thomas z klubu The Deep End Club, stylistka Camille Bidault-Waddington i członkinie prokobiecej grupy tanecznej L.A. City Municipal Dance Squad.