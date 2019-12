Architekci z Poznania, Krakowa i Warszawy zaprojektują wrocławską inwestycję dla PFR Nieruchomości

Sześć pracowni przeszło do drugiego etapu konkursu architektonicznego na projekt osiedla we Wrocławiu. Do drugiego etapu konkursu przeszły trzy warszawskie pracownie – 22Architekci, Kuryłowicz & Associates i Artchitecture, dwa krakowskie biura projektowe B2 Studio i BE DDJM Architekci, a także ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska z Poznania.

- Jak powiedział jeden z najważniejszych projektantów XX wieku Frank Lloyd Wright - architekt mus być prorokiem czyli mieć umiejętność patrzenia co najmniej 10 lat do przodu. Ta myśl jest nam szczególnie bliska przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Organizując konkursy architektoniczne – nie tylko poszukujemy śmiałych wizji, ale także projektów, które będą zyskiwać na wartości wraz z upływem czasu. To mają być mieszkania, w których będzie się dobrze żyło nie tylko za pięć czy dziesięć, a ale także za 50 lat. Jak znaleźć takie projekty? Nie ma na to lepszej metody niż otwarty konkurs – podkreśla prezes zarządu PFR Nieruchomości S.A., Mirosław Barszcz.

Na czele składu sędziowskiego stanął Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Bolesław Stelmach. Złożone projekty będą oceniali także przedstawiciele Urzędu Miasta we Wrocławiu, członkowie wrocławskiego oddziału SARP, eksperci Polskiego Holdingu Nieruchomości i spółki PFR Nieruchomości.

Zgodnie z założeniami na terenie przy ul. Zatorskiej, zakupionym od Polskiego Holdingu Nieruchomości, powstanie zabudowa o zróżnicowanej wysokości (od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej) z minimum 1102 mieszkaniami i usługami na parterach. Przyszli najemcy będą mieli do dyspozycji 648 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 641 miejsc naziemnych. Na terenie osiedla przewidziany jest plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone.

Inwestycja zlokalizowana jest w Zakrzowie, czyli w północno-wschodniej części Wrocławia przy trasie wylotowej w kierunku Warszawy. Jest to dynamicznie rozwijający się rejon miasta, który ma już dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i społeczną. W promieniu kilometra od planowanego osiedla znajdują się sklepy, apteka, poczta, przychodnia, przedszkole i szkoła podstawowa.

Mieszkanie Plus na Dolnym Śląsku to ponad 30 projektów na około 10 tysięcy mieszkań zarówno w dużych miastach takich jak Wrocław, poprzez miasta średniej wielkości jak Wałbrzych, a także mniejsze gminy jak Jedlina- Zdrój. Inwestycją, która została oddana do użytku wiosną tego roku jest osiedle w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej, w ramach którego powstało 215 komfortowych mieszkań. Do zaawansowanych projektów należy zaliczyć także osiedla w Zgorzelcu i Oławie, które są obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

W ramach programu Mieszkanie Plus 1977 mieszkań jest już wybudowanych lub w trakcie budowy. Do końca 2019 r. ruszą kolejne budowy; m.in. w Radomiu i Zamościu. 18 tys. mieszkań w trakcie projektowania architektonicznego (już z zatwierdzonym finansowaniem). Wnioski inwestycyjne zostały już złożone dla kolejnych 25,6 tys. mieszkań, a dla 23,8 tys. prowadzone są analizy.