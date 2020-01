Fasada Roku wchodzi na poziom międzynarodowy. Baumit Life Challenge czas, start!

Konkurs Fasada Roku 2019 w Polsce już za nami, jury wyłoniło zwycięzców i przyznało tytuły. Wydawałoby się, że to już koniec emocji. Nic z tych rzeczy. Rywalizacja przenosi się teraz na poziom międzynarodowy. Stawką tym razem jest tytuł Europejskiej Fasady Roku. Jak na tle zagranicznej konkurencji wypadną polskie projekty? Przekonamy się już wkrótce. Z pewnością nie będą w tej rozgrywce pozbawieni szans.

REKLAMA

Konkurs Fasada Roku organizowany jest corocznie od 2007 roku w krajach, w których swoje przedstawicielstwo ma firma Baumit i stanowi prolog do rywalizacji na szczeblu międzynarodowym – Baumit Life Challenge, rozgrywanej od 2014 roku w cyklu dwuletnim. Aktualna edycja to zatem już czwarta odsłona zmagań o tytuł Europejskiej Fasady Roku.

Reprezentanci na start

Zasady konkursu są proste. Każde państwo ma prawo wystawić reprezentację składającą się maksymalnie z 36 kandydatów – po 6 z każdej z 6 kategorii: 5 podstawowych jak „budynek jednorodzinny nowy”, „budynek wielorodzinny nowy”, „budynek niemieszkalny nowy”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek historyczny po renowacji” oraz kategorii specjalnej - „Stunned by Texture”. Polska skorzysta z pełnej puli miejsc. Zwycięzcy krajowych edycji konkursu Fasada Roku 2018 i 2019 udział mają z góry zagwarantowany. Przypomnijmy sobie, które to realizacje.

W kategorii „dom jednorodzinny nowy”: Leśny dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej (2018) oraz dom w Konopiskach pod Częstochową (2019).

W kategorii „budynek wielorodzinny nowy”: Osiedle Czyżewskiego w Krakowie (2018) i Mogilska Tower w Krakowie (2019).

W kategorii „budynek po termomodernizacji”: Przedszkole nr 43 w Zabrzu oraz Instytut Konfucjusza – Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kategorii „budynek niemieszkalny nowy”: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu i Centrum Badawczo-Rozwojowe Łęgprzem w Krakowie.

W kategorii „budynek historyczny po renowacji: Pałac Jankowice oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach.

Do nich dołączą po 4 obiekty z każdej z pięciu kategorii, wyróżniające się atrybutami poszukiwanymi przez międzynarodowe jury oraz 6 obiektów klasyfikowanych w kategorii „Stunned by Texture”, charakteryzujących się zastosowaniem ciekawej, oryginalnej struktury na elewacji. O tym, które projekty uzupełnią stawkę, dowiemy się już niebawem.

Łącznie o tytuł Europejskiej Fasady Roku – Life Challenge 2020 walczyć będzie kilkaset projektów, które będą oceniane w pięciu podstawowych kategoriach: „budynek jednorodzinny nowy”, „budynek wielorodzinny nowy”, „budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek historyczny po renowacji” oraz w jednej kategorii specjalnej – „Stunned by Texture”. Do finału zakwalifikowanych zostanie 36 elewacji (po 6 z każdej kategorii). Wytypuje je w drodze internetowego głosowania międzynarodowe jury, w którym zasiadają reprezentanci Hiszpanii, Austrii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Francji, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji oraz Turcji. Z ramienia naszego kraju projekty oceniał będzie dr Bogdan Dziedzic, członek Izby Architektów i Izby Inżynierów w Polsce, a także wieloletni badacz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – Institute of Building Design (1990-2019) i organizator konkursów architektonicznych dla młodzieży („Dom moich marzeń”), który doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w pracowniach architektonicznych we Francji i Niemczech oraz przy indywidualnych projektach w kraju i za granicą, a od 1994 roku prowadzi własne studio projektowe.

Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy podczas Gali Baumit Life Challenge Awards w maju 2020 w Walencji.