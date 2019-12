Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy ogłasza konkurs na projekt przebudowy

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji rozbudowy i remontu

Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Wybrane zostanie rozwiązanie najlepsze pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i akustycznym. Projekt będzie musiał spełnić wymogi w zakresie urbanistyki, architektury, rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i w zakresie akustyki. Pozytywnie oceniane będą m.in. wykreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej, wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych wraz z uwzględnieniem kontekstu sąsiadującej zabudowy, oryginalne rozwiązania estetyczne z zastosowaniem właściwych proporcji architektonicznych, a także wysokiej jakości rozwiązania akustyczne, zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU oraz opracowaniu „Charakterystyka właściwości akustycznych sali koncertowej oraz sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. Raport opracowany na podstawie słuchowych ocen dźwięku oraz badań akustycznych sal w stanie aktualnym”.

Organizator przewiduje nagrody:

I nagroda w wysokości 140 000 PLN brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

II nagroda w wysokości 100 000 PLN brutto.

Konkurs jest jednoetapowy. Wnioski o dopuszczenie do konkursu można przesyłać do 28 listopada 2019 roku do godziny 12.00.