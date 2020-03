Inwestycja przy ul. Ratuszowej okiem Marka Dunikowskiego z BE DDJM

Niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Najlepszym projektem okazała się propozycja krakowskiej pracowni BE DDJM, której przyznano pierwszą nagrodę ze wskazaniem do realizacji. - Konkurs jest początkiem pewnego myślenia - wybiera się kierunek, a potem zaczyna się pracować na formą, funkcją - podkreśla Marek Dunikowski.

REKLAMA

Powierzchnia działki to 1,7 ha i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Osiedle pomieści około 500 mieszkań i lokale usługowe w parterach budynków. Lokale dwu i trzypokojowe będą stanowiły 90 procent inwestycji, a aż 30 procent powierzchni działki pozostanie strefą zieloną. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Praskiego i Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, a w odległości 2 km od planowanej inwestycji jest Rynek Starego Miasta.

Jak podkreślają laureaci „lokalizacja projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej w bliskim sąsiedztwie osiedla Praga II stwarza szczególne miejsce dla realizacji współczesnego założenia o charakterze wpisującym się w wyjątkowy język architektury socrealistycznej”.

– Ta część warszawskiej Pragi z lat 50-tych to obszar, który w zasadzie dzisiaj – można powiedzieć – jest w centrum miasta, troszeczkę jednak taki zapomnianym, troszeczkę taki nieodwiedzanym, jest pięknym miejscem – zdefiniowanym przestrzennie, uporządkowanym urbanistycznie. To co chcieliśmy szczególnie wciągnąć do filozofii naszego projektu i rozumowania o tej dzielnicy te dwie piękne osie - zieloną oś Hallera i oś Skoczylasa – podkreśla Marek Dunikowski, dyrektor Biura w BE DDJM.

W projekcie zakłada się zakończenie osi ul. Władysława Skoczylasa szczególnym fragmentem budynku z prześwitem, wprowadzającym na półpubliczny plac sąsiedzki. Zlokalizowany wewnątrz plac sąsiedzki, którego integralną częścią jest centrum aktywności mieszkańców oraz zlokalizowane po przeciwnej stronie kwartału przedszkole z placem zabaw, koncentrują życie mieszkańców projektowanych budynków, kształtując tożsamość i nie zamykając się jednocześnie na przechodniów, mieszkańców sąsiednich zabudowań.

– Projektowanie to dynamiczny proces. Konkurs jest początkiem pewnego myślenia - wybiera się kierunek, a potem zaczyna się pracować na formą, funkcją. Ponieważ my w jakimś sensie zamykamy oś Władysława Skoczylasa, to tyle na ile było to możliwe, rozpoczynamy kreowanie tego placu. Placu, który w jakiś sposób przenika się z przestrzenią zewnętrzną z przestrzenią bardziej prywatną czy półprywatną wewnątrz tej jednostki – tłumaczy Dunikowski.