Jeszcze trwa konkurs LafargeHolcim Awards. Pula nagród to 2 mln dolarów

Zgłoszenia do 6. Międzynarodowego Konkursu LafargeHolcim można składać do 25 lutego 2020 br. W konkursie uczestniczyć mogą projekty profesjonalistów oraz odważne koncepcje projektowe w kategorii Next Generation, które łączą w sobie zrównoważone rozwiązania budowlane z doskonałością architektoniczną. Konkurs promuje projekty i koncepcje projektów z takich dziedzin jak: architektura, inżynieria, urbanistyka, materiałoznawstwo, technologie budowlane oraz pokrewnych.

Organizowany przez Fundację LafargeHolcim konkurs jest najważniejszym na świecie konkursem dotyczącym zrównoważonego budownictwa. Odbywa się on w pięciu regionach geograficznych, z których każdy ma własne jury składające się z uznanych, niezależnych ekspertów. Przewodniczącymi regionalnych jury są: Jeannette Kuo z Karamuk Kuo Architects w Szwajcarii (Europa), Reed Kroloff z Illinois Institute of Technology w USA (Ameryka Północna), Loreta Castro Reguera z Taller Capital w Meksyku (Ameryka Łacińska), Mariam Kamara z atelier masōmī w Nigrze (Bliski Wschód i Afryka) oraz Nirmal Kishnani z National University of Singapore (Azja i Pacyfik).

Dwie kategorie, różne wymagania

Główna kategoria konkursu dostępna jest dla architektów, planistów, inżynierów, właścicieli projektów, wykonawców i firm budowlanych. Jej tematem są zrównoważone rozwiązania we współczesnej architekturze i budownictwie. Zgłaszać można projekty na zaawansowanym etapie procesu projektowania, z wysokim prawdopodobieństwem realizacji, pod warunkiem że ich realizacja nie rozpoczęła się przed 1 stycznia 2019.

Ponadto studenci i młodzi profesjonaliści (poniżej 30. roku życia) mogą zgłaszać wizjonerskie koncepcje i odważne propozycje projektów w kategorii Next Generation. Zgłaszane projekty mogą znajdować się na wczesnych etapach procesu projektowania, w tym również na etapie badań wstępnych i wczesnej pracy studyjnej.

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Propozycje należy zgłaszać w języku angielskim za pomocą formularza internetowego: www.lafargeholcim-awards.org/enter

„Obszary docelowe” w zrównoważonym budownictwie

Zgłoszone projekty będą oceniane w oparciu o pięć „obszarów docelowych” w budownictwie zrównoważonym – celem jest wypracowanie zasad umożliwiających zachowanie środowiska dla przyszłych pokoleń. „Obszary docelowe” obejmują: innowacyjność i transfer; standardy etyczne i włączenie społeczne; wykorzystanie zasobów i wpływ na środowisko; rentowność ekonomiczną i kompatybilność; oraz wpływ estetykę i otoczenie.

Zwycięzcy wezmą udział w ogólnoświatowym konkursie Global LafargeHolcim Awards.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w drugiej połowie 2020 r. podczas ceremonii wręczenia nagród w każdym regionie. Zdobywcy pierwszych miejsc wezmą udział w konkursie Global LafargeHolcim Awards odbywającym się w roku 2021. Prace oceni międzynarodowe jury, którego przewodniczącym będzie Hashim Sarkis z Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych, kurator Weneckiego Biennale Architektury w 2020 r.