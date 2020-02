Kolejna edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska wystartowała

Śliwka Nałęczowska ogłasza trzecią edycję konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. W tym roku zadaniem konkursowym jest zaprojektować plakat inspirując się hasłem „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”. Zgłoszenia można nadsyłać do końca marca br. W puli do wygrania jest nawet 10 tys. złotych.

Prace oceni jury, w składzie którego zasiądą m.in. Andrzej Pągowski, Beata Śliwińska „Barrakuz” i prof. Ksawery Piwocki, dziekan Wydziału Wzornictwa i były rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekty można przesyłać od 1 lutego do 31 marca br. wyłącznie za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i zestawy pralin. Najlepsze plakaty będzie można podziwiać jesienią w przestrzeni miejskiej.

Już po raz trzeci marka Śliwka Nałęczowska organizuje akcję, skierowaną do młodych twórców. Design by Śliwka Nałęczowska to ogólnopolski konkurs, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i uznanie w środowisku grafików, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Tym razem przed uczestnikami postawiono zadanie zaprojektowania plakatu, inspirowanego hasłem „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”.

- Chcemy, by marka, która funkcjonuje w powszechnej świadomości konsumentów jako dość tradycyjna, zyskała dodatkowo bardziej aspirujące oblicze. A kto, jak nie artyści, mają moc kreowania rzeczywistości i nadawania jej nowych znaczeń? Naszym celem jest zainspirowanie ludzi do nieszablonowego spojrzenia na Śliwkę Nałęczowską i wkomponowania jej w przestrzeń miasta tak, by stała się jego integralnym elementem. Stąd też pomysł, by najlepsze plakaty zaprezentować jesienią w przestrzeni miejskiej – wyjaśnia Beata Wiącek, Junior Brand Manager Marki.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody finansowe i zestawy pralin. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 10 000 zł, drugiego – 7 000 zł, a trzeciego – 5 000 zł. Autorzy prac, którzy uplasują się na pozycjach od czwartej do dwunastej, zostaną nagrodzeni zestawami Śliwki Nałęczowskiej. Laureatów poznamy w kwietniu br., a jesienią najlepsze prace zostaną wyeksponowane w kampanii outoorowej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Design by Śliwka Nałęczowska określa regulamin, którego akceptacja jest niezbędnym warunkiem udziału w akcji.

Trzecia edycja jest odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszyły się dwie poprzednie odsłony konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. W ubiegłym roku nadesłano rekordową liczbę ponad 2000 projektów nadruku na okazjonalną puszkę pralin.