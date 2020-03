Konkurs Grant of Colour - zmiany w regulaminie

Od 16 marca 2020 roku uczestnikami konkursu Grant of Colour mogą być wszyscy studenci architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa (I - V rok) a także absolwenci wyżej wymienionych kierunków, którzy nie ukończyli 31 roku życia.

Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa COVID-19 firma Tarkett dbając o bezpieczeństwo uczestników konkursu Grant of Colour, udostępniła bazowe rzuty, na podstawie których możliwe jest tworzenie konkursowych projektów. Samodzielne pozyskanie rzutu przestrzeni nie będzie już wymagane do wzięcia udziału w konkursie, dodatkowo termin składania projektów został przedłużony do 31.08.2020 roku.

Przypominamy, że aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

Zarejestrować się na www.grantofcolour.pl

Zapoznać się z raportem Studium Kolorów

Zgłosić swój projekt

Na zwycięzców czekają nagrody

I miejsce - 4000 zł + voucher o wartości 3000 zł od firmy Kinnarps, partnera konkursu + Voucher o wartości 5000 zł na produkty Tarkett dla placówki, jeśli rzut przestrzeni został uzyskany samodzielnie

II miejsce - 3000 zł + voucher o wartości 3000 zł od firmy Kinnarps, partnera konkursu

III miejsce - 2000 zł + voucher o wartości 3000 zł od firmy Kinnarps, partnera konkursu

Szczegóły konkursu na www.grantofcolour.pl