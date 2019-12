Konkurs na projekt przebudowy budynku UM Warszawa przy pl. Starynkiewicza

Urząd Miasta st. Warszawy ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji biurowca przy przy pl. Starynkiewicza 7/9.

Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miasta st. Warszawy wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane, takie aspekty jak funkcjonalność i atrakcyjność promowanych rozwiązań architektonicznych, zgodność koncepcji z wytycznymi zamawiającego oraz realność i ekonomika proponowanych rozwiązań.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 30 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Nagrody za II i III miejsce wynoszą, odpowiednio, 15 i 10 tys. złotych. Organizator przewidział pulę 5 tys. złotych na wyróżnienia.

Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00. Prace konkursowe będzie można składać do 20 lutego 2020 r., również do godziny 16.00. Do 27 listopada br. można zadawać pytania dotyczące składanie wniosków.